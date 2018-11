Zwitserse bondscoach Petkovic vreest België niet: "Tegen grote landen altijd goed" TLB/BELGA

17 november 2018

20u23 0 Rode Duivels Zwitserland heeft morgenavond tegen België op de slotspeeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League een zege nodig om zich te plaatsen voor de Final Four van de Nations League.

Woensdag ging de generale repetitie alvast de mist in met een 0-1 thuisnederlaag tegen het nietige Qatar. "Wij hebben al grote matchen gespeeld tegen goede ploegen. Op het WK kon Frankrijk niet tegen ons winnen en zij werden later wel wereldkampioen. Ook Spanje en Brazilië hielden we op een gelijkspel en twee jaar geleden wonnen we zelf tegen Portugal", vertelde de Zwitserse bondscoach Vladimir Petkovic.

Dat wil echter niets zeggen, in voetbal is alles mogelijk. Vraag dat maar aan Qatar. Om te winnen tegen België hebben we dan ook een goede mentaliteit nodig: een gezonde honger om te winnen en voldoende geduld. Er is vertrouwen in de goede afloop."

Zwitserland heeft twee sterspelers - Granit Xhaka en Xherdan Shaqiri, tevens respectievelijk aanvoerder en vicekapitein - en zij waren dan maar beide naar het persmoment gekomen. "Die wedstrijd tegen Qatar is helemaal vergeten", benadrukte Shaqiri. "Zondag wordt het helemaal anders. Het stadion zal redelijk vol zitten en dus zal het wel een finale worden, voor die eerste plaats, al is België wel de favoriet. We willen ons tonen tegen de nummer een van de wereld, laten zien dat we hun niveau aankunnen."

Xhaka beseft dat er daar wel een uitstekend Zwitserland voor nodig is. "We hebben een goede dag nodig om te winnen van zo'n ploeg. Het is een topwedstrijd en wij zullen er alles aan doen om die te winnen.”