Zwitsers Bondscoach Petkovic: "Nations League biedt meerwaarde aan internationaal voetbal" Redactie

11 oktober 2018

19u38

Bron: Belga 0 Rode Duivels Zwitsers bondscoach Vladimir Petkovic blikte vandaag, een dag voor het duel van de Zwitserland in Brussel tegen de Rode Duivels, vooruit naar de wedstrijd. De Bosniër toonde zich een duidelijke voorstander van de Nations League. "We moeten dit format absoluut een kans geven", liet hij optekenen.

Petkovic wilde nog niets kwijt over de opstelling of het spelsysteem dat de Zwitsers tegen de Rode Duivels zullen hanteren. "In september heb ik een aantal zaken uitgeprobeerd", opende hij. "In welk spelsysteem ik zal spelen, weet ik nog niet. Dat beslis ik morgen pas. Wel ontwikkelen we met het team een speelstijl, die ik altijd wil zien. Die speelstijl is belangrijker dan de formatie waarin we spelen of welke spelers er op het veld staan. De balsnelheid moet steeds hoog zijn. Dat was in september (toen Zwitserland voor de Nations League met 6-0 won van IJsland en vriendschappelijk met 1-0 verloor van Engeland, red.) al goed, maar het moet zeker nog beter. Belangrijk is ook dat de spelers gewend zijn aan die stijl. Dat is op dit moment ook nog niet helemaal het geval."

Over de afwezigheid van kapitein Stephan Lichtsteiner wilde Petkovic weinig meer vertellen. "Jullie weten dat er een akkoord is tussen mij en Stephan om hem niet op te roepen deze interlandperiode. Meer kan ik daar niet over zeggen. Stephan is een ervaren speler en heeft de ploeg al veel gegeven. Nu hij er niet bij is, moeten de andere ervaren spelers enkele extra procentjes toevoegen aan hun spel."

De Zwitserse bondscoach had ook de vele negatieve verhalen over de Nations League gelezen, en wilde zich daar duidelijk tegen verzetten. "Ik heb de kritiek gehoord. Die kwam vooral van clubs, en hun spelers, die meer rust willen. Ik denk daar anders over. We moeten deze competitie een kans geven. Je kan een format pas beoordelen na enkele edities. Ik ben alvast positief gestemd. We zijn als groep meer bij elkaar en spelen wedstrijden tegen landen van hetzelfde niveau. Het is bovendien een extra trofee die je kan winnen. Daar gaan wij voor."