Zwitsers bondscoach Petkovic: "Mijn spelers zijn er altijd in blijven geloven" YP

19 november 2018

06u36

Bron: Belga

Zwitserland maakte tegen de Rode Duivels een 0-2 achterstand ongedaan om vervolgens met een 5-2 zege alsnog de poorten van de Final Four in de UEFA Nations League open te beuken. Op het vlak van mentaliteit zit het dus wel snor in de spelersgroep van Vladimir Petkovic. "Mijn spelers zijn er altijd in blijven geloven", vertelde de Zwitserse bondscoach na de wedstrijd in de Swissporarena in Luzern.

"Ik moet mijn ploeg feliciteren, ze hebben alles gedaan wat ik gevraagd heb en alles gegeven. In de eerste helft kwamen we 0-2 achter en daarna hebben we een uitstekende mentaliteit getoond. Dit is dan ook een overwinning die mij erg veel plezier doet. Een referentiematch? We hebben eerder al wel belangrijke wedstrijden gewonnen, wij zitten in een proces. Vandaag hebben ze gespeeld met veel wil en intelligentie: ze hielden hun hoofd erbij. Ook België had een kans, maar wij hebben de onze gegrepen", besloot Petkovic.