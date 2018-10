Zwitserland mist doelman Bürki en aanvaller Embolo tegen Rode Duivels XC

09 oktober 2018

12u57

Bron: Belga 0 Rode Duivels De Zwitserse internationals Roman Bürki, keeper van Borussia Dortmund, en Breel Embolo, spits bij Schalke 04, moeten geblesseerd afhaken voor de Nations Leagueduels tegen België (12 oktober in het Koning Boudewijnstadion) en IJsland (15 oktober in Reykjavik).

Bondscoach Vladimir Petkovic riep doelman David von Ballmoos (Young Boys) en Renato Steffen (Wolfsburg) op als vervangers.

Bürki, in principe tweede doelman bij de Zwitsers na Yann Sommer, blesseerde zich in de competitiematch tegen Augsburg aan de lies. Embolo sukkelt met de schouder.

Zwitserland won, net als België, vlot zijn eerste duel in de Nations League tegen IJsland. Het werd op 8 september in Sankt-Gallen 6-0. Drie dagen later verloor IJsland in Reykjavik met 0-3 van de Rode Duivels.