Zorgen voor bondscoach Martínez: Vermaelen in race tegen klok voor WK Kristof Terreur

15 mei 2018

06u28 0 Rode Duivels De verdediging blijft het kwetsbaarste compartiment bij de Rode Duivels. Dertig dagen voor het WK maakt Thomas Vermaelen (32) zich op voor een race tegen de klok. Een klein scheurtje in de hamstrings houdt hem enkele weken weg van het trainingsveld.

De Belgische voetbalbond diende gisteren een voorlopige lijst van 35 spelers in bij de FIFA met het oog op het WK in Rusland. Daarop ook Thomas Vermaelen. Het goede nieuws van de dokters uit Barcelona was dat hij mag blijven hopen op zijn tweede wereldbeker. Het slechte dat hij tegen Valencia een klein scheurtje opliep in de hamstrings. Zo bevestigde FC Barcelona in een officieel communiqué: "Onderzoeken hebben bevestigd dat Thomas Vermaelen, speler van de eerste ploeg, een spierblessure heeft opgelopen in de biceps femoris van de rechterdij. De speler is out voor de volgende match (de competitiematch tegen Sociedad, red)."

Verdere details wilde de club niet geven, maar officials lieten wel verstaan dat de verdediger een revalidatie wacht van minstens twee tot drie weken. Er is met andere woorden nog marge, maar hij zal wel een deel van de voorbereiding op het WK moeten missen, als ook wellicht de eerste oefeninterland tegen Portugal. Vanaf dan is alles mogelijk. Sowieso is Vermaelen een speler die weinig ritme nodig heeft. Dat bewees hij dit seizoen als stoplap bij Barcelona en ook op het EK in Frankrijk, twee jaar geleden. Toen zakte hij naar de Rode Duivels af met amper 428 minuten in 2016 in de benen af naar het oefenkamp van de nationale ploeg, nu heeft hij bijna het dubbele op de teller - zij het wel met die hamstringkwetsuur als akelige bijkomstigheid.

Alarmlichten aan

Sowieso gaan bij elke blessure voor een verdediger de alarmlichten aan. Het is het kwetsbaarste compartiment van deze generatie Duivels, zo bleek de voorbije jaren. Vincent Kompany (32) blijft ondanks een voorspoedig 2018 een risicopatiënt, die veel wedstrijden in korte tijd maar moeizaam verteert. Toby Alderweireld kende dit seizoen zijn blessureleed: vier maanden in de lappenmand door een serieuze scheur in de hamstrings. Jan Vertonghen (31) moest zondag afhaken voor de laatste match van het seizoen met Tottenham. Hij sukkelt met een lichte kuitblessure, maar niks onoverkomelijk. Christian Kabasele (27), dit seizoen ook geruime tijd out met de hamstrings, werd fit bevonden na zijn botsing met de reclameborden op Old Trafford.

Zwakke enkel Dembélé

Bij Tottenham zijn ze nog niet helemaal zeker of Moussa Dembélé (30) 100 procent zal zijn op het WK. De middenvelder sloeg vijftien dagen geleden tegen Watford de enkel om, maar moest ondanks nauwelijks interne schade passen voor de laatste drie matchen van het seizoen. De medische staf nam geen enkel risico. Dembélé ondervindt immers nog altijd lichte hinder aan de voet. Een terugkerend probleem. Hij voetbalt al jaren met sluimerende pijntjes. De Spurs hadden gehoopt dat de operatie die hij vorige zomer onderging het probleem voorgoed zou oplossen, maar het lichaam van Dembélé blijft kwetsbaar. Bij de Belgische bond maken ze zich weinig zorgen. Daar luidt het dat Dembélé mits een goeie voorbereiding wel degelijk speelklaar raakt.

Romelu Lukaku (25) van zijn kant wordt vandaag weer in Manchester verwacht. Zijn revalidatie in Antwerpen bij Lieven Maesschalck zit erop. De medische staf van Man United zal hem vandaag onderzoeken en beslissen of hij zaterdag in actie komt in de FA Cupfinale. Het WK haalt hij sowieso. Ook bij Marouane Fellaini (30, lichte spierblessure) zijn er geen twijfels. Michy Batshuayi (24) staat na een maand ver in zijn herstel. De aanvaller, die half april schade opliep aan de ligamenten, wordt eerstdaags bij Chelsea weer op het trainingsveld verwacht. Zonder ongelukken stapt hij met een geheelde voet op het vliegtuig naar Moskou.