Zo zorg je ervoor dat de Rode Duivels op bezoek komen in jouw school TLB

26 maart 2018

19u09

Bron: Belga 0 Rode Duivels Pleegzorg Vlaanderen en de Rode Duivels hebben een campagne opgestart om pleegzorg onder de aandacht te brengen. De lagere scholen worden vanaf vandaag aangemoedigd om acties rond het thema op te zetten. Enkele deelnemende scholen kunnen zich daarna aan een bezoekje van de Rode Duivels verwachten.

"De bedoeling is om alle lagere scholen uit te dagen om pleegzorg wat meer in de kijker te zetten", zegt Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen. De scholen worden namelijk aangemoedigd om een actie op te zetten waarin aandacht besteed wordt aan pleeggezinnen.

Scholen kunnen bijvoorbeeld de muur van de speelplaats beschilderen, het schoolhek volhangen met boodschappen of een toneelvoorstelling rond pleegzorg opvoeren. Vijf van die deelnemende "+scholen" in Vlaanderen zullen op 8 juni, kort voordat de spelers naar het WK Voetbal in Rusland vertrekken, het bezoek krijgen van Rode Duivels.

De actie loopt in Vlaanderen in samenwerking met Ketnet. In Franstalig België wordt dan weer samengewerkt met OUFtivi, het jongerenkanaal van de openbare omroep RTBF.

Lookalikes

Vorig jaar hadden de Rode Duivels ook al eens een actie opgezet om meer aandacht te vragen voor opvang door pleeggezinnen. Toen werden jonge lookalikes van onder meer Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thibaut Courtois en Vincent Kompany ingezet. "We merken sinds die actie dat pleegzorg in de lift zit. Er is bijvoorbeeld meer vraag naar informatiepaketten", zegt Heselmans.

De wachtlijst van kinderen die nood hebben aan een pleeggezin, is evenwel nog niet drastisch ingekort. "Maar we geloven wel in de langetermijnvisie achter de campagne, door de grotere naamsbekendheid die dit zal opleveren."

Scholen die willen deelnemen kunnen zich nog tot vrijdag 11 mei registreren via duivelseplusschool.ketnet.be.