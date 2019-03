Zo veel talent, dat zelfs Courtois eens aan het blunderen mag: Rode Duivels vlot voorbij Rusland ODBS/MH

21 maart 2019

22u35 7 België BEL BEL 3 einde 1 RUS RUS Rusland Rode Duivels Een waslijst aan geblesseerden, een experimenteel elftal, een flater van Courtois. Maar op geen enkel moment kwam de Belgische zege in het gevaar. Het toont de weelde van onze ‘Gouden Generatie’. Met Eden als exponent. België - Rusland: 3-1, de eerste horde richting EK 2020 is genomen.

Surprise van de chef vooraf: geen Vermaelen, Carrasco of Chadli, wel Boyata, Thorgan Hazard en Castagne: een duidelijk signaal van Martínez, die durft door te selecteren en kiest voor de jongens in vorm. Het legde hem geen windeieren: Boyata zag dan nauwelijks een bal -aanvallen deden/konden de Russen nauwelijks- maar zowel Thorgan als Castagne konden bekoren. Tielemans, hij kon meer dan dat. In minuut 14 startte hij zelf een vliegensvlugge aanval op, waarna de bal via een viertal stationnetjes terug bij hem kwam. Het goudklompje knalde zijn eerste interlandgoal heerlijk binnen.

Twee minuten later beleefde Courtois zijn minst prettige moment als Rode Duivel. Hopeloos in de fout in het uitvoetballen en Cheryshev strafte meteen af. Het is Thibaut vergeven, in woelige Real-tijden echter een blunder die hij kan missen als kiespijn. Maar als keeper met Eden Hazard in de ploeg, kan je al eens de mist ingaan. Na een heerlijke baltoets van broertje Thorgan kon de oude Zhirkov Eden alleen maar foutief afstoppen. De penalty was een kolfje naar zijn hand. Ook na de pauze stond er maar één ploeg op het veld. Batshuayi, nu tegen de paal, kende opnieuw pech in de afwerking. Maar met zijn tweede van de avond, zijn 29ste in zijn 99ste interland, zette uitblinker Eden in het slot de kers op de taart. Zondag, voor nummer 100 in Cyprus, mag onze ‘Galactico’ nogmaals aan het feest.