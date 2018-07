Zó indrukwekkend zag Duivelsviering op Grote Markt er in 360° graden uit Sven Ponsaerts

16 juli 2018

17u57 4 Rode Duivels Opgemerkte gast tijdens de viering van de Rode Duivels op de Brusselse Grote Markt: een fotograaf met een zes meter hoge camerapaal te midden van 9.000 uitzinnige Rode Duivelsfans. Peter Van den Wyngaert (45) specialiseerde zich met zijn bedrijf Opgemerkte gast tijdens de viering van de Rode Duivels op de Brusselse Grote Markt: een fotograaf met een zes meter hoge camerapaal te midden van 9.000 uitzinnige Rode Duivelsfans. Peter Van den Wyngaert (45) specialiseerde zich met zijn bedrijf Little Planet in spectaculaire 360°-beelden. “Dit was een dermate historisch moment dat ik er, zelfs als niet-voetballiefhebber, absoluut moest bijzijn”, vertelt de maker.

“Ik richt me dan ook vooral op spectaculaire beelden: zowel indrukwekkende stadsgezichten als evenementen met véél volk. Ja, meestal heeft men mij wel gezien – met die zes meter hoge camerapaal. Ik zoek ook steevast de beste plekjes uit, liefst te midden van het publiek. Het levert de mooiste beelden op, met een uniek ‘helikopterperspectief’ – in dit geval van een uitzinnige Grote Markt in Duivelssfeer. Mijn klanten zijn vooral bedrijven, toeristische diensten en de evenementensector, zowel uit binnen- als buitenland. Ik kom daardoor op plaatsen waar de meeste anderen nooit komen. In Tokio en Dubai stond ik, onder meer bij nacht, op de meest waanzinnige wolkenkrabbers. Tokio by Night, zoals nog maar zelden vertoond.”

Van den Wyngaert is ondertussen zo’n tien jaar met 360°-fotografie bezig. “Eerst als hobby. Ongeveer vijf jaar gelden was ik een van de tien eerste fotografen die voor Google Streetview totaalbeelden van interieurs maakten. Omdat ik eerder voor kwaliteit dan kwantiteit wil gaan, begon ik mijn eigen bedrijfje.” En met succes. Dit jaar sleepte Van den Wyngaert in Tokio bij de Google Street View Challenge vier awards in de wacht, waaronder de ‘Grand Prize’. “Kwaliteit is mijn handelswerk. Aan een foto gaat dan ook wel wat werk vooraf. Uit de vele foto’s die ik met mijn 50 megapixelcamera en speciale fisheyelens maak, worden de vier beste beelden geselecteerd.

Die hoge resolutiefoto’s van gemiddeld maar liefst 18.000 bij 9000 pixels worden dan computergewijs ‘gestitched’ – aan elkaar ‘genaaid’ om tot een volledig 360˚ beeld te komen.” De prijs van een 360°-beeld varieert van enkele honderden tot vele duizenden euro’s, afhankelijk van de voorbereidingen en vereisten.

Ook 360°-filmpjes

Little Planet maakt ook spectaculaire 360°-filmpjes, en in hoge kwaliteit. “Zelf vind ik het moment waarop Eden Hazard zondag de discobar even overneemt, en het publiek volledig uit de bol gaat fenomenaal. Het biedt vanop 6 meter boven het publiek uit een werkelijk uniek sfeerbeeld van een memorabel moment. Het volgend project wordt Tomorrowland, waar ik jaarlijks met mijn camera tussen het publiek voor de Main Stage sta. Het 360°-filmpje van het slotvuurwerk vorig jaar werd meer dan 1,4 miljoen keer bekeken.”