Zo hard hebben we dus gevierd: zege tegen Brazilianen veroorzaakte aardbeving(etje) Redactie

07 juli 2018

Dat er gefeest werd na de legendarische overwinning van onze Rode Duivels tegen Brazilië, da's natuurlijk een open deur intrappen. Maar dat al die vreugde ook voor een aardbeving(etje) heeft gezorgd, is toch wel opvallend. Zo gooide seismologie.be vanochtend een tweetje de wereld in waarop een serieuze piek te zien is bij het eind van de wedstrijd. Wat gaat dat geven in onze halve finale tegen Frankrijk?

#FEESTJE #WK2018 Ukkel: match en seismische activiteit#CM2018 Uccle: match et activité sismique pic.twitter.com/MwyysAB6Ae Seismologie.be(@ Seismologie_be) link