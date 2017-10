Zijn dit de shirts waarin de Rode Duivels te zien zullen zijn in Rusland? Yari Pinnewaert

12u07

Bron: VTM NIEUWS 0 Twitter De prototypes die door 'Sportimize' de wereld werden ingetweet.

De Rode Duivels zijn komende zomer in Rusland mogelijk te zien in deze retroshirts. Sportmarketingbureau Sportimize stuurde de 'prototypes' de wereld in, maar bij de Voetbalbond (KBVB) houden ze de lippen nog stijf op elkaar. "We kunnen niet bevestigen, noch ontkennen dat dat de nieuwe truitjes zijn", zei woordvoerder Pierre Cornez aan VTM NIEUWS.

Op 6 november weten we ongetwijfeld meer, want dan stelt shirtsponsor Adidas de nieuwe shirts voor.

Photo News Het gelekte thuisshirt doet denken aan het exemplaar dat Marc Degryse hier droeg in 1984.

Un maillot rétro 1984 pour les @BelRedDevils en Russie? Le projet @adidas aurait fuité ! #SportsBiz pic.twitter.com/JPQXJfdEIy Sportimize(@ Sportimize) link