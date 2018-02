Zijn de Rode Duivels straks in Rusland ook in deze gele shirts te zien? YP

15 februari 2018

09u28

Bron: Footy Headlines 3

De nieuwe rode thuisuitrusting van de Rode Duivels kregen we eerder al te zien, maar intussen wordt er ook volop gespeculeerd over het uitshirt. Footy Headlines, een website die wel al vaker (de juiste) nieuwe shirts lekte, claimt dat de tweede uitrusting van onze Duivels wel een keertje een geel exemplaar zou kunnen zijn. Nieuw is dat niet, want voor het WK in Brazilië in 2014 vervaardigde toenmalig shirtsponsor Burrda (naast rode en zwarte) ook al gele shirts.

Mocht Footy Headlines het ook hier bij het rechte eind hebben, dan zou dat wel betekenen dat huidig leverancier Adidas komaf maakt met de lichtblauwe shirts met tricolore op de borst. Nog volgens de website worden de gele shirts straks aangevuld door zwarte broeken en gele kousen.

Rode Duivels blijven nummer 5 op FIFA-ranking

De Rode Duivels behouden op de nieuwe FIFA-ranking de vijfde plaats. Er vallen nauwelijks wijzigingen te noteren in het klassement. Sinds de publicatie van de vorige ranglijst, op 18 januari, kwamen de troepen van Roberto Martinez zoals veel landen niet in actie.

Helemaal bovenaan de FIFA-ranking behoudt wereldkampioen Duitsland de eerste plek met 1.602 punten voor Brazilië (1.484 ptn), Europees kampioen Portugal (1.358) en Argentinië (1.348). België is vijfde met 1.325 punten en wordt gevolgd door Spanje (1.231), Polen (1.213), Zwitserland (1.190), Frankrijk (1.183) en Chili (1.153) in de ongewijzigde top tien.

De WK-tegenstanders van de Rode Duivels behouden eveneens hun positie. Engeland (1.047) is zestiende, Tunesië (914) 23e en Panama (604) 53e.

IJsland klimt met 1.017 punten naar de achttiende stek, ten koste van Zweden (19e, 996) en Wales (20e, 985). Dat zijn de enige bewegingen in de top twintig.

De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 15 maart.