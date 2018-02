Zijn de Rode Duivels straks in Rusland ook in deze gele shirts te zien? YP

15 februari 2018

De nieuwe rode thuisuitrusting van de Rode Duivels kregen we eerder al te zien, maar intussen wordt er ook volop gespeculeerd over het uitshirt. Footy Headlines, een website die wel al vaker (de juiste) nieuwe shirts lekte, claimt dat de tweede uitrusting van onze Duivels wel een keertje een geel exemplaar zou kunnen zijn. Nieuw is dat niet, want voor het WK in Brazilië in 2014 vervaardigde toenmalig shirtsponsor Burrda ook al gele shirts.

Mocht Footy Headlines het ook hier bij het rechte eind hebben, dan zou dat wel betekenen dat Adidas komaf maakt met de lichtblauwe shirts met tricolore op de borst. Daarvoor werd de mosterd nog gehaald bij de nationale wielerploeg.