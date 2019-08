Zidane: “Het zijn nu eenmaal de regels, maar ik hoop dat Hazard niet speelt met België” SK/GVS

31 augustus 2019

Eden Hazard ligt met een spierletsel in de lappenmand, toch riep bondscoach Roberto Martínez hem op voor de EK-kwalificatieduels tegen San Marino (vrijdag 6 september) en Schotland (maandag 9 september). De staf maakt dinsdag een evaluatie in de hoop hem fit te krijgen. “We hebben nog wat tijd”, zei Martínez.

Real-coach Zinédine Zidane kijkt 1.500 kilometer verder met een bang hartje toe. De Fransman hoopt immers dat Eden enkel en alleen naar België is afgezakt om te revalideren om speelklaar te geraken tegen 14 september, wanneer de Rode Duivel zijn La Liga-debuut moet maken thuis tegen Levante. “Hazard kan op dit moment niet spelen”, zegt Zidane. “Hij weet dat, wij weten dat. Ik hoop dat hij niet aantreedt met België. Dat is het beste voor iedereen. Het zijn nu eenmaal de regels dat hij kan opgeroepen worden, maar ik hoop dat hij er revalideert.”

Eén bom, twee bommen

Op de persconferentie naar aanloop van de match tegen Villarreal maakte Zidane de Spaanse pers trouwens nog even warm. “Of we nog iets doen op de transfermarkt? Tot maandag 12u ‘s nachts kan er nog vanalles gebeuren. Eén bom, twee bommen. We zullen wel zien.” Een grapje, of toch nog enkele Madrileense monstertransfers?