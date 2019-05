Zes dingen die u moet weten over Kompany’s carrière bij Anderlecht QJ

19 mei 2019

16u02 0 Rode Duivels “The King is back.” Vincent Kompany wordt vanaf volgend seizoen speler-trainer bij Anderlecht. Een terugkeer naar zijn eerste liefde, waar de Rode Duivel in 2003 doorbrak als jeugdspeler. Uiteindelijk speelde Kompany 103 wedstrijden voor paars-wit. Dit is wat u daarvan moet onthouden

1. Als veertienjarig jongetje belandt Vince The Prince bij Anderlecht. Het is het jaar 2000 en Aimé Antheunis heeft net voor de 25ste paars-witte landstitel gezorgd. Nauwelijks drie jaar later haalt Hugo Broos Kompany bij de A-kern. Hoewel Kompany pas 17 is, laat Broos de Brusselaar op 30 juli 2003 al debuteren. In de eerste voorrondewedstrijd voor de Champions League speelt Kompany meteen 90 minuten tegen Rapid Boekarest. Samen met Olivier Doll in het hart van de verdediging houdt Kompany de deur goed op slot: de Roemenen komen niet verder dan een 0-0.

2. Zijn vuurdoop in de Belgische competitie beleeft Kompany tien dagen later. In het eigen Constant Vanden Stockstadion zorgt een ontketende Nenad Jestrovic voor de drie punten tegen Antwerp. 16 jaar later toont de Serviër zich opgetogen met de nieuwe functie van Kompany. De Belg klokt af op 43 wedstrijden in zijn eerste profseizoen, dat hij afsluit in stijl: Anderlecht wordt landskampioen en Kompany krijgt de trofee voor Jonge Profvoetballer van het jaar 2003 én de Ebbenhouten Schoen.

3. Zijn eerste seizoen was een voltreffer op ieder vlak. Kompany vindt op 2 februari voor de eerste keer de weg naar de netten. Tegen Sint-Truiden staat hij op de juiste plek om een doorgekopte corner binnen te schieten, met buitenkant voet nota bene. Ondanks zijn jonge leeftijd blijft Kompany koel, de rust van een leider zat er toen al in.

4. Het daaropvolgende seizoen verloopt woelig in het Astridpark. Hugo Broos wordt aan de deur gezet, en ook diens vervanger, Frank Vercauteren, kan het tij niet keren: Club Brugge wint de titel. En toch wint Kompany de belangrijkste individuele prijs voor een voetballer in België. Hij wint op z'n 18e de Gouden Schoen, waarmee hij de tweede jongste winnaar ooit wordt (Paul van Himst was 17 jaar). De verdediger breekt wél een ander record: hij wint met een recordvoorsprong van maar liefst 403 punten op de tweede, Luigi Pieroni (Moeskroen).

5. Ondanks zijn goede prestaties op het veld, verliest Kompany ernaast te vaak de focus. Hij geeft een nonchalante indruk en verschijnt vaak te laat op de club. Na zijn overwinning in de Gouden Schoen stelt Anderlecht Yvon Verhoeven aan als sociaal begeleider voor de jonge Belg. Als een soort persoonlijke waakhond ziet Verhoeven erop toe dat Kompany meer stiptheid en discipline aan de dag legt. Dat lukte, althans als we Kompany’s prijzenkast na dat seizoen mogen geloven: hij wint opnieuw de Ebbenhouten Schoen en wordt voor het eerst uitgeroepen tot Profvoetballer van het Jaar.

6. Kompany’s laatste seizoen bij RSCA kent hoogtes en laagtes. Zijn prestaties lijken te lijden onder de stijgende druk en persaandacht. Wanneer hij ook nog uitvalt met een rugblessure belandt hij in een sukkelstraatje. De verdediger loopt later dat seizoen ook een blessure op aan de schouder en hamstrings en verzamelt zo slechts 12 optredens in de Belgische competitie. Desondanks behaalt Anderlecht de landstitel. Een paar weken later versiert de dan 20-jarige Kompany een transfer naar Hamburg, waar hij na twee jaar vertrekt naar Manchester City. De rest is geschiedenis.