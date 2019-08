Exclusief voor abonnees Yari Verschaeren, van de crisis bij Anderlecht naar de Rode Duivels: “Dit had ik niet zien aankomen”



Niels Vleminckx

30 augustus 2019

20u37 0 Rode Duivels Crisis bij Anderlecht? Yari Verschaeren, adept van ‘Het Plan’ van Kompany, wordt op z’n 18de gewoon Rode Duivel. “Dit had ik niet zien aankomen.”

Yari Verschaeren is een echt Anderlechtproduct. Dat zie je op het veld – vista, flair, goede voetjes. En dat zie je ernaast. Zijn tienerstem slaat af en toe nog over, maar aan verantwoordelijkheidszin ontbreekt het de middenvelder niet. Want doe het maar eens, 18 jaar en opkomen voor je ploeg, je hele club, op de vooravond van wat de slechtste start in de geschiedenis van Anderlecht zou kunnen zijn. Straks verliezen tegen Standard en het is zover.

Verschaeren blijft onverstoord. “We hebben op voorhand een pad bepaald. Dat zullen we aanhouden. Zelfs al is het niet altijd makkelijk.”

Maar moeilijk gaat óók, volgens bondscoach Roberto Martínez. Die riep Verschaeren op voor zijn eerste selectie voor de Rode Duivels.

