WK-loting: zware groep met Spanje, of met Colombia én Servië behoort tot de mogelijkheden

13u18 0 Photo News Rode Duivels 23 van de 32 tickets voor het WK in Rusland zijn verdeeld. Enkel de Afrikaanse kwalificaties zijn nog aan de gang en komende maand beslissen de Europese en intercontinentale barrages welke landen alsnog naar het WK mogen afzakken. Maar waaraan mogen de Rode Duivels zich straks écht verwachten? Wij maakten de oefening.

Op 1 december is het zover. Dan gaan alle geplaatste landen in de Operazaal van het Kremlin in de trommel voor de WK-groepsloting. België mag zich dankzij de zeges tegen Bosnië en Cyprus verheugen op een rol als reekshoofd. Een onmiskenbaar voordeel, zeker gezien ook toplanden als Duitsland en Brazilië in diezelfde pot 1 verdwijnen. Een absolute klepper als tegenstander in de groepsfase lijkt dus uitgesloten voor de Rode Duivels, maar niets is minder waar.

Bondscoach Roberto Martínez en de zijnen kunnen mits een ongelukkige loting nog altijd Spanje, Engeland of Colombia treffen. Die drie landen zijn op basis van de virtuele FIFA-ranking van 16 oktober verwezen naar pot 2. Ook Italië en Zwitserland vliegen bij succesvolle barrages in diezelfde trommel. Komende dinsdag kennen beide landen bovendien hun tegenstanders in de strijd om de laatste Europese tickets, die staat gepland tussen 9 en 14 november.

Zijn verder ook zeker van hun rol bij de groepsloting: Costa Rica, Iran, Egypte (pot 3) en Japan, Zuid-Korea, Nigeria, Saudi-Arabië en Panama (pot 4). IJsland (voorlopig pot 3) en Servië (voorlopig pot 4) kunnen behoudens een mirakel nog opschuiven. Al lijkt die kans bijzonder klein, want daarvoor moeten Peru, Zwitserland, Italië, Kroatië en Denemarken allemaal het WK missen.

Een loodzware groep met Spanje of Colombia en Servië behoort dus nog steeds tot de mogelijkheden voor de Rode Duivels. Al kan een poule met Mexico, Egypte en Saudi-Arabië evengoed uit de bus komen. Meer dan twee landen uit hetzelfde continent spelen gelukkig niet tegenover elkaar. Een groep met Spanje én Servië is dus gelukkig niet mogelijk. Afspraak op 1 december in het Kremlin.

Verdeling geplaatste teams op basis FIFA-ranking 16 oktober

POT 1: Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Frankrijk en Rusland



POT 2: Spanje, Colombia, Engeland, Mexico, Uruguay



POT 3: IJsland*, Costa Rica, Iran, Egypte



POT 4: Servië*, Japan, Zuid-Korea, Nigeria, Saudi-Arabië, Panama



*Behoudens een mirakel schuiven IJsland en Servië nog naar boven

Data om te onthouden

Loting Europese barrages: 17 oktober (Zwitersland, Italië, Denemarken, Kroatië, Zweden, Noord-Ierland, Griekenland en Ierland)



Europese barragewedstrijden: Tussen 9 en 14 november



Groepsloting WK-eindronde: 1 december

