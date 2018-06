WK-gekte barst los: Lamborghini in Belgische driekleur Thomas Vandewalle

11 juni 2018

18u05 0 Rode Duivels Enkele dagen voor de start van het WK kleurt het land stilaan helemaal zwart, geel en rood. In Zwalm beplakte Nico Vanderhaeghen zelfs zijn Lamborghini Gallardo in de Belgische driekleur. "Uiteraard is het de bedoeling om met deze auto op te vallen, glundert Vanderhaeghen .

"Overal wordt er over het WK en de Rode Duivels gepraat. En zo is het idee gegroeid om ook iets te doen met die WK-gekte", vertelt Vanderhaeghen. Zijn witte Lamborghini Gallardo, waaraan een prijskaartje van zo'n 300.000 euro hangt, werd beplakt in de kleuren van de Belgische vlag. Op de wagen prijkt ook de naam van café Ysebaert in Zwalm, dat officieel erkend is als supportersclub van de Rode Duivels.

"De cafébaas is een goede vriend van me en zendt de wedstrijden steevast uit op groot scherm. Op die manier maken we ook wat promotie voor zijn café. Uiteraard is het de bedoeling om met deze auto op te vallen. En dat lukt bijzonder goed", stelt de man vast. "Zelfs op de autosnelweg zien we iedereen foto's nemen. Wanneer we ergens geparkeerd staan, wordt de ene na de andere selfie genomen."

Vanderhaeghen onderstreept wel dat het niet de bedoeling is dat de wagen wordt beschadigd voor een foto en dat het niet kan dat mensen op de auto kruipen voor een selfie.