Witselfans hoeven niet te vrezen: "Binnen 10 dagen opnieuw afrokapsel" Mathieu Goedefroy

29 mei 2018

15u54

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0 Rode Duivels Fans van het flamboyante kapsel hoeven niet te vrezen, de korte coupe van Axel Witsel is slechts tijdelijk. "Binnen tien dagen laat ik mijn afro opnieuw zetten", zei de middenvelder vanmiddag voor onze camera. Hij sprak (gelukkig) ook over het WK.

"Ik ben er vrij zeker van dat we klaar zijn om een groots toernooi neer te zetten", klonk het ambitieus richting Rusland. "We zijn allemaal rijper geworden. Er zit meer ervaring in de ploeg dan vier jaar geleden, of twee jaar geleden in Frankrijk. We zullen er voor zorgen dat we ons achteraf niets kunnen beklagen, in tegenstelling tot na de wedstrijd tegen Wales. Zelf weet ik dat ik altijd mijn uiterste best doe voor de ploeg. Vanaf mijn eerste selectie als Rode Duivel denk ik dat ik mijn job altijd naar behoren heb gedaan."

Het geval Radja kwam - hoe kan het ook anders? - ook bij Witsel ter sprake. De speler van het Chinese Tianjin Quanjian wilde er niet al te ver over uitweiden. "De coach is er net om zo'n moeilijke knopen door te hakken", klonk het neutraal. "Hij doet wat hij denkt dat het beste is voor de ploeg. Wij als spelers kunnen dat alleen maar aanvaarden. Ik denk dat iedereen weet dat Radja een uitstekende speler is."

Januzaj: "Veel mensen lijken te vergeten dat ik nog maar 23 jaar ben"

Net zoals op het WK in Brazilië in 2014 kan Adnan Januzaj de verrassing van de selectie worden. Toch was de 23-jarige Brusselaar niet verrast toen hij hoorde dat hij in de voorselectie van bondscoach Roberto Martínez zat.

Hoewel Januzaj geen enkele minuut meespeelde in de WK-kwalificatieronde, kreeg de middenvelder van Real Sociedad toch een plaatsje in de voorselectie van Martínez voor het WK in Rusland. Januzaj was de 'surprise du chef', al was hij zelf niet zo verrast, zei hij tijdens een persmoment in Tubeke. "Ik was een beetje verrast, maar ook niet meer dan dat. Ik heb een goed seizoen gespeeld in Spanje en heb vaak de 90 minuten volgemaakt. Door alles te spelen win je aan maturiteit. Mijn laatste elf wedstrijden waren ook zeer sterk. En als je naar een WK gaat, moet je spelers meenemen die een sterke tweede seizoenshelft hebben gespeeld, omdat die in vorm zijn."

Hoewel zijn deelname aan het WK nog niet vaststaat en bondscoach Martínez nog vijf spelers van zijn lijst moet schrappen, heeft Januzaj weinig stress. "Iedereen wil erbij zijn. Ik ben ontspannen en kan goed omgaan met stress", was Januzaj vol vertrouwen. "Ik ken mijn kwaliteiten en weet dat ik op elk moment het verschil kan maken. Vooral in de laatste 30 meter op het veld voel ik me in mijn sas. Maar ik ben polyvalent en kan overal spelen. Dit seizoen ben ik begonnen op de linkerflank, dan stond ik eens op de rechterflank en op de tien heb ook ik een aantal matchen gespeeld. Ik heb zelfs in een aantal wedstrijden de volledige linkerflank voor mijn rekening genomen, net zoals bij de nationale ploeg. En ik voelde me goed in die rol."

Januzaj voelt zich ook veel beter en sterker dan op het WK in 2014, toen hij het witte konijn uit de hoed van toenmalig bondscoach Marc Wilmots was. "Ik ben matuurder geworden en heb progressie gemaakt op positioneel vlak. Ook verdedigend heb ik stappen gezet. Door de vele wedstrijden die ik gespeeld heb, heb ik nu ook meer volume. In Spanje moet je een groot volume hebben, want het is een competitie waar snel gespeeld wordt en je dus veel moet lopen."

Op amper 23-jarige leeftijd kan Januzaj dus al voor de tweede keer op een WK staan. "Veel mensen lijken te vergeten dat ik nog maar 23 jaar oud ben. Er kunnen niet veel spelers zeggen dat ze op die leeftijd al aan twee WK's hebben meegedaan. Ik ben nog jong en denk dat ik na het WK deel kan uitmaken van de volgende generatie Rode Duivels", besloot Januzaj.