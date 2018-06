Witsel: "We sluiten WK-voorbereiding in schoonheid af" - Thorgan Hazard: "Steun van de fans nodig" TLB

12 juni 2018

00u56

Bron: Belga 0 Rode Duivels Axel Witsel leverde nog maar eens een meer dan degelijke prestatie af in de met 4-1 gewonnen uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica. "We sluiten deze voorbereiding in schoonheid af", vertelde de middenvelder twee dagen voor het vertrek naar het WK in Rusland.

"De prestaties zijn in deze voorbereiding in stijgende lijn gegaan. We slikten wel een tegendoelpunt, maar dat kan nu eenmaal gebeuren. We zijn kalm en efficiënt gebleven. We wisten dat we nog zouden scoren en hebben getoond dat we klaar zijn voor het WK."

Michy Batshuayi scoorde na zijn invalbeurt zijn zevende treffer in het nationale shirt. De spits was zo voor de tweede keer in een week beslissend, nadat hij tegen Egypte ook al een assist had gegeven. Op het WK is hij stand-in voor Romelu Lukaku, of joker als de bondscoach met twee spitsen wil spelen, zoals maandag in de tweede helft een tijdlang het geval was. "Dat ging goed, het was dan ook niet de eerste keer dat we samen op het veld stonden. We hebben mooie dingen laten zien op het veld en kunnen zeggen dat we een geslaagde voorbereiding achter de rug hebben. Nu is het uitkijken naar het WK", besloot Batsman.

Thorgan Hazard: " Mooi om voorbereiding met zo'n zege af te sluiten"

Thorgan Hazard viel tegen Costa Rica na de pauze gretig in toen Romelu Lukaku met een applausvervanging naar de kant werd gehaald. "Het is mooi om de voorbereiding met zo'n zege af te sluiten", vertelde de jongere broer van aanvoerder Eden Hazard na de wedstrijd.

"Dat tegendoelpunt bracht ons wel even in een lastige situatie, maar nadien kwamen we zelfs nog beter in de wedstrijd. Daarin heeft het publiek ook zijn aandeel: al was het stadion niet uitverkocht, de aanwezige fans zorgden voor veel sfeer en dat doet ons plezier. We hebben hun steun nodig om een goed toernooi neer te zetten."

Na een wervelende 4-1 overwinning mogen de Rode Duivels met het nodige vertrouwen naar Rusland afzakken. "Ik denk ook dat we klaar zijn voor het WK. Er zit progressie in. We zijn de voorbereiding gestart met een fysiek zware week en dat zag je tegen Portugal. Tegen Egypte was het al beter en vandaag plaatsen we het orgelpunt. Dit is goed voor het vertrouwen."