Witsel straks voorbij Jan Ceulemans in exclusieve clubje van 100 caps: "Record Vertonghen wordt wel moeilijk" Redactie

04 september 2018

20u43

Bron: Belga 0 Rode Duivels De volgende keer dat hij het truitje van de Rode Duivels aantrekt, gaat Axel Witsel (29) voorbij Jan Ceulemans in het aantal wedstrijden voor de nationale ploeg. Momenteel tellen ze beiden 96 caps. Alleen Jan Vertonghen doet beter met 108 stuks.

"Ik ben er niet echt mee bezig, maar 100 caps halen is wel altijd een doel geweest", vertelde Witsel in Tubeke. "Iemand als Ceulemans voorbijgaan, is leuk. Het record van Vertonghen sluit ik niet uit, maar we zijn ongeveer even oud, dus dat wordt moeilijk."

Witsel verhuisde afgelopen zomer van het Chinese Tianjin Quanjian naar het Duitse Borussia Dortmund. "Ik ben niet veranderd en blijf dezelfde speler. Ik heb geen spijt van mijn passage in China, maar na een WK voor volle stadions was het duidelijk in mijn hoofd: ik wilde terug naar Europa. Maar niet naar eender waar, ik had de ambitie om bij een topclub te belanden. Op het moment dat Dortmund kwam, heb ik niet geaarzeld. De Bundesliga is niet gemakkelijk. Het gaat er fysiek stevig aan toe en de ploegen zijn goed georganiseerd."

De manier van voetballen bij zijn nieuwe club bevalt Witsel. "De ploeg wil balbezit en zorgvuldig opbouwen van achteren uit, een stijl die me aanstaat." Ook met de sfeer, zeker in de bekende 'Gelbe Wand' of gele muur, zit het goed. "Het is indrukwekkend. Het doet me denken aan de fans van Standard, maar dan maal honderd. Ze zijn met 25.000, dat is het hele stadion van Standard."

In de Champions League neemt Dortmund het onder meer tegen Club Brugge op. "Dat laat mij toe om terug te keren naar België. Ik ben ook tevreden met Monaco, want daar vind ik mijn makker Nacer (Chadli) terug. Atletico wordt niet gemakkelijk. Het is een pittige groep, waarin je niet weet wie er zal uitgaan."