Witsel: "Niet echt afscheid kunnen nemen van Henry" - Boyata: "Voel het vertrouwen van de coach"

14 oktober 2018

13u55

Bron: Belga 1 Rode Duivels Vrijdagavond in het met 2-1 gewonnen Nations League-duel tegen Zwitserland zat Thierry Henry voor de laatste keer op de bank als assistent-coach van de Rode Duivels.

De Fransman koos voor een uitdaging in eigen land bij het krasselende AS Monaco en was er vandaag dus al niet meer bij op de open training, twee dagen voor de oefeninterland tegen Nederland. "Het is snel gegaan en we hebben dan ook niet echt afscheid kunnen nemen van 'Titi'", zo bekende Axel Witsel in het Koning Boudewijnstadion. "Maar ik ben er vrij zeker van dat hij tijdens de volgende interlandbreak in november nog wel naar hier zal komen om iedereen nog eens te zien."

Het is algemeen geweten dat Henry bijzonder goed ligt bij de spelers, die hem met zijn bijnaam 'Titi' mochten aanspreken. Ook met Witsel was er een goede band. "Ik stond wel dicht bij hem: we spraken vaak met elkaar en dan vertelde hij verhalen van vroeger, toen hij nog speler was. Op het terrein was hij de coach, naast het veld kan je onze relatie het best omschrijven als die tussen twee spelers. Ik bekeek met hem ook vaak videobeelden van andere verdedigende middenvelders om te kijken wat ik nog beter kon doen en ook met andere spelers deed hij dat. We hebben van zijn raad en ervaring kunnen genieten. Hij heeft op zijn beurt ook geleerd van Roberto Martínez. Het is dus goed dat hij nu de stap kan zetten, ik denk dat hij er klaar voor is."

Geen vriendenmatch

Het laatste bezoek van Nederland aan de Heizel werd een referentiewedstrijd voor de Duivels. In de zomer van 2012 werd er met 4-2 gewonnen, een eerste grote overwinning voor deze generatie en nadien ging het alleen maar in stijgende lijn, met de derde plaats op het WK in Rusland als bekroning. "We kunnen niet zeggen dat het alleen maar om die wedstrijd gaat, het is eerder het werk van de voorbije jaren dat ons gebracht heeft waar we nu staan. Voor Nederland waren het dan weer moeilijke jaren, maar het betekent wel iets als je Duitsland met 3-0 kan kloppen. Dat is geen alledaagse uitslag, Oranje is aan een opmars bezig. Het is een team met veel jonge, getalenteerde spelers. Een vriendenmatch zal het niet worden."

Boyata: "Derby België-Nederland is nog altijd een grote wedstrijd"

Een wedstrijd zonder inzet, al kan de Derby der Lage Landen niet echt als een vriendenmatch omschreven worden, gezien de historische rivaliteit tussen beide landen. "België-Nederland is nog altijd een grote match", bekende Dedryck Boyata vandaag na afloop van de open training. "Een belangrijke wedstrijd ook voor ons, want we willen vooruitgang blijven boeken en dan moet je ook in oefeninterlands stappen kunnen zetten. Daarnaast willen wij alles winnen en hebben we ook alles gewonnen sinds het WK. Makkelijk wordt dat niet, want Nederland won zaterdag met 3-0 van Duitsland. Een goed resultaat voor hen, want we kennen allemaal de kwaliteiten van de Duitsers. Die van de Nederlanders kennen we ook: het zijn onze buren en ze hebben een stevige kern."

Door de zoveelste blessure van Thomas Vermaelen - de verdediger keerde intussen terug naar FC Barcelona om er te revalideren van een vrijdag opgelopen kwetsuur aan de rechterhamstring - mag de verdediger van Celtic zich opmaken voor een basisplaats tegen Oranje. Na de certitudes Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Jan Vertonghen, en eerste invaller Thomas Vermaelen heeft Boyata zich de voorbije maanden opgewerkt tot eerste stand-in. Zo speelde hij op het WK de drie groepswedstrijden en verscheen hij ook in Schotland aan de aftrap. "Bevestiging dat ik zal spelen heb ik niet, al is er wel een kans door de blessure van Vermaelen. Ik hoop er natuurlijk altijd op, want ik ben klaar en wil graag spelen. Het klopt dat als er een verdediger uitvalt, ik meestal mag starten. Ik voel het vertrouwen van de coach wel. Ik praat ook veel met hem, over mijn positie op het veld en de tactiek. Hij doet vaak een beroep op mij."

Na zijn knap WK stuurde Boyata aan op een vertrek bij Celtic. De club hield hem echter aan zijn contract. "Het WK lijkt al zo lang geleden. Spijtig, want dat was een fantastische tijd. Nu zijn we al in een nieuw hoofdstuk aanbeland. Vandaag ben ik nog steeds speler van Celtic, wat er gebeurd is in augustus blijft ook daar. Ik moet toegeven: het was moeilijk, maar ik had geen andere keuze dan de knop om te draaien."