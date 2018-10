Witsel kijkt uit naar strijd met Nederlanders: "Ze worden steeds beter" Redactie

15 oktober 2018

15u06

Bron: VTM Nieuws

Het is reikhalzend uitkijken naar morgenavond om 20u45, want dan geven onze Rode Duivels op de Heizel Nederland nog een keertje partij. Axel Witsel is alvast op zijn hoede voor onze noorderburen, zeker na hun knappe overwinning tegen Duitsland. "Het is een knap resultaat, want Duitsland blijft toch één van de grootste landen. Het is een duidelijk signaal. Ze worden steeds beter, ze zijn stilaan teruggekeerd aan de top. Ze winnen met 3-0 van Duitsland, dus het wordt morgen geen gemakkelijke wedstrijd. We weten heel goed dat het tegen Nederland nooit een vriendschappelijke wedstrijd is. Het wordt een echte derby, het wordt spannend."