Witsel geschorst voor Bosnië, twijfels over fitheid Kompany, Fellaini en Chadli YP

14u16

Bron: Belga 0 Photo News Witsel scoorde tegen Gibraltar, maar pakte ook rood. Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez selecteerde vrijdag 27 Rode Duivels voor de laatste twee WK-kwalificatieduels, tegen Bosnië-Herzegovina (7 oktober in Sarajevo) en Cyprus (10 oktober in Brussel). Toch is het nog niet zeker of de voltallige selectie fit geraakt voor het tweeluik. Vincent Kompany, Nacer Chadli en Marouane Fellaini sukkelen nog met blessures.

Voor Chadli, die sinds het begin van het seizoen met een spierblessure aan de kant staat, lijkt er licht aan het einde van de tunnel te komen. De speler van West Bromwich Albion deed afgelopen maandag minuten op met het belofteteam van zijn club. Fellaini blesseerde zich dan weer vorig weekend in de match tegen Southampton. De middenvelder van Manchester United moest woensdag verstek laten gaan voor de Champions League-match tegen CSKA Moskou.





En dan is er nog Vincent Kompany. De skipper van Manchester City liep eind augustus tegen Gibraltar een op het eerste gezicht lichte kuitblessure op, maar hij is nog altijd niet speelkaar. "We zullen de fitheid van Vincent, net als die van Nacer en Marouane, maandag analyseren", verduidelijkte Martinez. "Wat Vincent betreft is het niet zeker dat hij bij de groep blijft. Ik heb hem toch opgeroepen omdat ik het belangrijk vind om alle informatie over zijn blessure te hebben. Na onze onderzoeken op maandag zullen we meer weten."





Martinez zal sowieso niet kunnen rekenen op Mousa Dembélé en Christian Benteke, die out zijn. Benteke staat meerdere weken aan de kant met een knieblessure, terwijl Dembélé sukkelt met de enkel. "Maar volgens onze infomatie, zal Mousa niet onder het mes moeten", stelde Martinez gerust.





Ook er niet bij in Bosnië is Axel Witsel. De sterkhouder op het middenveld zit de laatste van twee schorsingsdagen uit na zijn rode kaart tegen Gibraltar. Eerder moest Witsel ook de match in Griekenland aan zich voorbij laten gaan. Tegen Cyprus is de speler van Tianjin Quanjian weer inzetbaar.

