Winnen in de finale tegen Brazilië of 'Sorry, Roberto'? De redenen waarom de Rode Duivels al dan niet wereldkampioen worden Stijn Joris

13 juni 2018

11u00 0 Rode Duivels We worden wereldkampioen volgens de BBC. En wel op basis van enkele even los samenhangende als bizarre criteria, zoals daar zijn: 'niet het gastland zijn', 'niet de uittredende wereldkampioen zijn' en 'een Europees land zijn'. Niet bepaald sluitend dus. Normaal durven we de geloofwaardigheid van het Britse instituut amper in vraag te stellen, maar deze keer speelden we toch even advocaat van de duivel.

1. Amper succes tegen topland

Op een blauwe maandag wonnen we eens van Les Bleus, maar daar blijft het bij. Het WK win je niet tegen Saoedi-Arabië of Costa Rica. Je moet vroeg of laat voorbij kleppers als Argentinië of Duitsland. Dat wordt een probleem. Van de top tien van de FIFA-ranking ontbreekt straks alleen Chili. Een overwinning tegen een team uit die fameuze top tien is een zeldzaamheid. De voorbije tien jaar keken de Rode Duivels 15 keer zo'n land in de ogen. Alleen in 2015 haalden Hazard en co het in Parijs met 3-4.

2. Iedereen kent ons

Martínez nam geen wit konijn mee naar Rusland. Löw, Tite, Deschamps of Lopetegui hoef je niet meer uit te leggen wie Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn en hoe ze spelen. Zelfs Meunier, Carrasco en Mertens hebben amper nog geheimen. De sterke en zwakke plekken van alle Rode Duivels zijn algemeen bekend. Verrassen wordt dus bijzonder moeilijk voor onze bondscoach. Onze sterke generatie is intussen een open boek voor de hele voetbalwereld.

