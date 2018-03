Win een door Roberto Martínez gesigneerd boek over Joachim Löw: "Hij is de Guardiola van het landenvoetbal" Win het boek ‘Weltmeister’ Bart Fieremans

24 maart 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 5 Rode Duivels Over een kleine drie maanden barst het WK voetbal los. Willems Uitgeverij bracht pas drie WK-boeken uit die de voetballiefhebber in de mood brengen. ‘Weltmeister’ onthult het geheim van de Duitse bondscoach Joachim Löw op weg naar de WK-titel in 2014.

Auteur Raf Willems is een adept van de Mannschaft onder Löw. Met een zegepercentage van bijna 67% en een doelgemiddelde van 2,44 voor en 0,93 tegen schat hij Löw in als de succesvolste bondscoach uit de geschiedenis. Meer nog dan de mathematische dominantie is Willems onder de indruk van de cultuurswitch van het Duitse voetbal onder Löw. Niet langer voeren oude Duitse deugden als kracht en inzet de boventoon, maar de Mannschaft blinkt onder Löw uit in intelligentie en techniek. “Vandaag heeft Duitsland ‘das schöne Spiel’ omarmd als hun eigen stijl”, zegt Willems, die raakpunten ziet met het mooie voetbal van de Mannschaft op het EK 1972 in België, onder coach Helmut Schön.

In het boek graaft Willems naar de methodiek van Löw. Hij vindt zijn eigenzinnige visie beter passen als coach in het landenvoetbal dan als clubtrainer. Want Löw komt van ver, zegt Willems: “Ik schrijf dat ook: Löw van werkloze tot Weltmeister. Ik ben op zoek gegaan naar zijn roots, een klein geboortedorp in het Zwarte Woud, waar nu een stadion van een caféploeg omgedoopt is tot het ‘Joachim Löw-stadion’. In het begin had Löw geen job. Maar hij heeft een verhaal geschreven waarin hij het Duitse voetbal tilde voorbij het idee dat ‘Duitsland alleen maar moet winnen’. Hij heeft het Duitse voetbal geperfectioneerd tot offensief en aantrekkelijk voetbal.” (lees verder onder de foto)

Willems is overtuigd dat zonder Löw Duitsland in 2014 geen wereldtitel in Brazilië zou gehaald hebben: “Voor mij is Löw de Pep Guardiola van de landenteams. Ik heb dat WK in 2014 van dichtbij gevolgd. In de aanloop van het WK is Löw ook in vraag gesteld. Duitsland gaf tegen Zweden nog een 4-0-voorsprong prijs. Zweden kwam terug tot 4-4: zoiets kon niet in de Duitse media. Maar Löw heeft zich niet van de wijs laten brengen. Op het WK heeft hij in twee twee extreem verschillende wedstrijden tegen twee extreem verschillende tegenstanders - Brazilië in de halve finale en Argentinië in de finale – volwassenheid getoond. Hij heeft die twee duels tot een goed einde gebracht met een verschillend strijdplan. In de finale deed hij een cruciale ingreep die echt de zijne was. Löw voelde het moment aan wanneer hij Klose moest vervangen door de techniek van Götze, met het historische gefluister in zijn oor: ‘Toon dat je beter bent dan Messi.’ Dat was echt het aha-moment van Löw.”

Götze maakte daarna de beslissende treffer voor de WK-titel.

