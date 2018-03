Win een door Martínez gesigneerd boek over het WK 1930: “De Boliviaanse coach draafde ook op als lijnrechter” Win het boek ‘Terug naar Montevideo’ Bart Fieremans

23 maart 2018

Bron: Eigen berichtgeving 5 Rode Duivels Over een kleine drie maanden barst het WK voetbal los. Willems Uitgeverij bracht pas drie WK-boeken uit die de voetballiefhebber in de mood kunnen brengen. 'Terug naar Montevideo' dompelt de lezer onder in de sfeer van het allereerste WK voetbal 1930 in Uruguay.

Auteur Stefan Van Loock is momenteel mediamanager van de Rode Duivels bij de Belgische voetbalbond, maar schreef in zijn verleden als sportjournalist al heel wat sportboeken. Vaak met een historische, nostalgische invalshoek. En dat geldt zeker voor zijn laatste pennevrucht ‘Terug naar Montevideo’ over het eerste WK Voetbal in de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo.

België nam toen in een groep met Paraguay en de Verenigde Staten deel, maar ook een andere hoofdrol was weggelegd voor een Belg. Scheidsrechter John Langenus floot de finale tussen Uruguay en Argentinië, een van zijn mooiste herinneringen waar hij later uitgebreid over zou schrijven.

Van Loock raakte geïntrigeerd door dat eerste WK voetbal en besloot in 2016 naar Uruguay te reizen om dat verhaal te reconstrueren: “Ik bezocht de plaatsen waar de Belgen gespeeld en gelogeerd hebben, heb archieven en musea opgezocht en andere naslagwerken over dat WK gelezen”, aldus Van Loock: “Het was een geweldige belevenis om dat boek te schrijven. Het is meer dan een voetbalboek, ik zie het als een voetbalreis of –roman.”

Zo heeft Van Loock ook aandacht voor de rivaliteit tussen gastland Uruguay en Argentinië, ingebed in de toenmalige politieke en economische crisis. Maar het boek barst van de anecdotes eigen aan het tijdskader. De spelers van de Europese landen moesten een bootreis van twee weken maken om in Zuid-Amerika te raken. Het voetbal stond toen nog in de beginschoenen met soms hilarische gevolgen. (Lees verder onder de foto)

Van Loock: “Zo is er het verhaal van de ploegdokter die tijdens de halve tussen de Verenigde Staten en Argentinië met zijn tasje het veld komt opgelopen om een geblesseerde speler te verzorgen. Door omstandigheden valt dat tasje en rolt een flesje chloroform op de grond open. De omstaanders raakten bedwelmd, ze vielen net niet in zwijm.”

Ook de avonturen van de Belgische scheidsrechter John Langenus komen ruim aan bod. “Hij floot een goeie finale”, aldus Van Loock. “Hij stond hoog aangeschreven, maar ik las ook dat hij te vaak buitenspel door de vingers zag. De reglementen waren toen nog niet uniform op elkaar afgestemd. In Zuid-Amerika kon je toen alleen buitenspel staan als de voorzet vanop links kwam, vanop rechts telde dat niet. Langenus had een Belgische lijnrechter mee, en de andere lijnrechter die hem vergezelde was tegelijk bondscoach van Bolivia. Dat kon toen allemaal, de mensen moesten hun plan trekken op dat eerste WK.”

Behalve in zijn rol als scheidsrechter werkte Langenus op dat WK als journalist: “Hij schreef voor Sportleven, er was toen geen enkele Europese verslaggever op dat WK, ook niet van L’Equipe. Langenus fungeerde als de man die alles doorgaf.”

Het boek is te bestellen via de voetbalbibliotheek van www.dewitteduivel.com.