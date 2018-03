Win een door Martínez gesigneerd boek: “De Rode Duivels mochten hun ingepakte koffers weer uitpakken” Win het boek ‘Honderd Duivelse Voetbalfeestjes’ Bart Fieremans

22 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Over een kleine drie maanden barst het WK voetbal los. Willems Uitgeverij bracht pas drie WK-boeken uit die de voetballiefhebber in de mood kunnen brengen. In ‘Honderd Duivelse Voetbalfeestjes’ passeren de memorabelste wedstrijden van de Rode Duivels de revue. Morgen en overmorgen zijn er nog boeken te winnen.

Auteurs François Colin en Raf Willems brengen in het boek de honderd beste wedstrijden uit de geschiedenis van de Rode Duivels in kaart. Noem het gerust een eigenzinnige keuze, al hebben de ‘klassiekers’ uiteraard hun plaats bovenaan. Colin heeft de achtste finale tussen België en de Sovjetunie op het WK in 1986 in Mexico op één gezet. Als krantenverslaggever beleefde hij de memorabele match in Leon vanop de eerste rij, bij de boekvoorstelling blikte hij er graag op terug: “Het is de enige match waar ik (als journalist, red.) ooit voor gesupporterd heb. Ook omdat het toen kon, de wedstrijd was zo laat ’s nachts dat we niet meteen voor de deadline moesten werken. Dan zit je daar niet als coole waarnemer. Het was echt zo’n onvergetelijke match. In mijn hoofd blijft vooral die gelijkmaker (2-2) van Jan Ceulemans bij - ik denk nog altijd dat het buitenspel was. Die goal kwam wat onverwacht, waardoor er verlengingen volgden en alles veranderde met nog goals van Nico Claesen en Stéphane Demol. Na die zege kwam het hele toernooi voor België in een ander daglicht te staan, want de eerste wedstrijden in de groep waren beschamend slecht. België was ook maar in de achtste finale geraakt door de nieuwe regel dat een deel van de nummers drie van elke groep toch nog mochten doorgaan.”

Het waren best andere tijden toen, zo rakelt Colin volgende anecdote op: “De match was in Leon, en ons basishotel in Toluca. Daar hadden niet alleen de journalisten, maar ook alle spelers al vóór de match tegen de Sovjetunie hun bagage ingepakt, omdat we ervan uitgingen dat we niet zouden doorgaan. Zodat we bij terugkomst meteen het vliegtuig terug naar België konden nemen. Maar na de winst was het weer uitpakken geblazen met die bagage. Er zijn dan nog vele feestjes geweest in dat hotel.”

En ook de journalisten hadden blijkbaar hun aandeel in het meest succesrijke toernooi van de Rode Duivels ooit. Colin: “Na drie slechte matchen in de voorronde zaten we met een paar collega’s in de bar van het hotel samen met Guy Thys. Je kent dat, wij journalisten weten het allemaal beter (lacht). Guy zei: ‘Zet eens jullie ploeg op papier.' Dan hebben we letterlijk elf namen op een bierkaartje geschreven. Tien van die elf namen hebben daarna altijd gespeeld. Het enige verschil was dat Georges Grün in de ploeg van Thys erbij kwam als vijfde verdediger...”

Ook bondscoach Roberto Martinez, die een boek van de auteurs overhandigd kreeg, heeft trouwens levendige herinneringen aan het WK 1986, weliswaar met een pijnlijk tintje. "Want België schakelde in 1986 ook Spanje uit. België had toen een inspirerende generatie die ook de huidige Rode Duivels kan inspireren. Maar Mexico 1986 was toch hét toernooi van Maradona, hij won het bijna op zijn eentje..."

Het boek is te bestellen via de voetbalbibliotheek van www.dewitteduivel.com.