Wilmots verliest Duivels niet uit het oog: ex-bondscoach over de beste aanpak voor Nainggolan en waarom Lukaku bekritiseerd mag worden Mathieu Goedefroy in Ivoorkust

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Arhiefbeeld: Marc Wilmots bestudeert de hanenkam van Nainggolan. Rode Duivels Nadat Marc Wilmots er niet in geslaagd was om met Ivoorkust het WK te halen, konden wij 'das Kampfschwein' in Abidjan strikken voor een Nadat Marc Wilmots er niet in geslaagd was om met Ivoorkust het WK te halen, konden wij 'das Kampfschwein' in Abidjan strikken voor een uitgebreid interview . De 48-jarige Wilmots analyseerde wat er allemaal is foutgelopen bij Ivoorkust, maar hij gaf ook zijn mening over enkele hete hangijzers bij de Rode Duivels, zoals de situatie rond Radja Nainggolan en de kritiek op Romelu Lukaku, ondanks zijn status als medetopschutter aller tijden.

“Dat iedereen Radja maar eens met rust laat", aldus Wilmots over Nainggolan. "Ik heb nooit één probleem met Radja gehad. Ik heb hem niet meegenomen naar het WK 2014 omdat Steven ­Defour in die periode beter was en veel had gespeeld in de kwalificaties. Meer zat daar niet achter. Nadien heeft Radja zijn plaats voor het EK zelf afgedwongen. Hij is iemand die een zachte hand nodig heeft. Die jongen wil gewoon graag gezien worden. Ik apprecieer hem enorm, want zijn hart is even groot als zijn prestaties op het veld.”

"Lukaku heeft twee goals meer dan ik, de smeerlap"

Wilmots had het ook over Romelu Lukaku, sinds vorige vrijdag medetopschutter aller tijden van de Rode Duivels. “Luister: zijn profiel is uniek", aldus Wilmots. "Hij gaat diep, maar tegelijk is hij krachtig, handig én goed met het hoofd. Je mag niet vergeten dat iedereen me gek verklaarde na zijn wedstrijd tegen Italië op het EK, maar ik laat Romelu vervolgens wel staan tegen Ierland en hij scoort er twee. Hij is een doelpuntenmachine en hij leeft van zijn goals. Ik heb hem altijd beschermd en ik zal hem blijven beschermen.”

"Lukaku heeft nu dertig goals voor de nationale ploeg. Twee meer dan ik, de smeerlap (knipoogt). Weet je? Het is goed dat ze hem blijven bekritiseren. Het zal hem alleen maar sterker maken. Hij heeft met Manchester United de best mogelijke ­keuze gemaakt vorige zomer.”

Lees HIER het uitgebreide interview dat Het Laatste Nieuws had met Marc Wilmots.

