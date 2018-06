Wilmots niet overtuigd: "Een 3-4-3 tegen Brazilië? Ik wil het nog eens zien" TLB/GVS

30 juni 2018

12u18

Bron: La Dernière Heure/Het Nieuwsblad 2 Rode Duivels Geen vuiltje aan de Russische lucht voorlopig voor de Rode Duivels. De nationale ploeg pakte negen op negen in de groepsfase van het WK en treft in de achtste finales met Japan een - zeker op papier - haalbare kaart. Maar hoe beleeft Marc Wilmots, de vorige bondscoach van België, de huidige Wereldbeker? In een gesprek met de Franstalige krant La Dernière Heure en Het Nieuwsblad geeft Wilmots alvast aan dat hij hoopt dat de 'gouden generatie' het WK zal winnen, al is hij niet helemaal overtuigd dat de huidige tactiek de juiste is om te oogsten.

Georges Leekens klopte zich recent op de borst. De ex-bondscoach stelde dat vijf procent van het huidige succes van de Rode Duivels zijn verdienste is. Wilmots weigert mee te gaan in dat opbod, maar ook hij eist toch zijn deel van de koek op. "Hoeveel procent op dit moment mijn verdienste is? Dat interesseert me niet. 37 overwinningen, twee grote toernooien twee kwartfinales: dat zeg ik. Dat hebben we gedaan en dat zal geen enkele coach ons nadoen. We hebben een heel goede machine nagelaten."

Roberto Martínez gooide de boel om bij zijn komst. De omschakeling naar de 3-4-2-1-formatie (of 3-4-3, red.) is de duidelijkste ingreep. "Ik koos voor 4-2-3-1 of een 4-3-3 omdat ik er nog altijd van overtuigd ben dat Vertonghen-Vermaelen-Kompany-Alderweireld toen onze sterkst mogelijke defensie was", aldus Wilmots. "Ondertussen is Meunier er ook bijgekomen op rechts, maar op de linkerflank blijft het moeilijk. Bovendien speelde iedereen bij zijn club ook met vier achterin. Tegen Tunesië werkte het huidige systeem perfect, maar tegen Brazilië? Tegen een middenveld met Willian, Neymar en Coutinho. Met Jesus als spits? Dat wil ik nog eens zien."

Ook bij de lagere rol van Kevin de Bruyne, die naast Axel Witsel op het middenveld speelt, heeft Wilmots zo zijn twijfels. "Tegen mindere landen kan De Bruyne lager spelen, omdat je dan geen twee defensieve middenvelders nodig hebt. Maar tegen een land uit de top 15? De Bruyne speelt ook zo bij Manchester City, maar die ploeg voetbalt heel dominant. En tegen Liverpool slikten ze eens drie en eens vier goals. Tegen sterke teams is de beste keuze voor mij een driehoek met Witsel, Fellaini en Nainggolan. Dat middenveld is top."

"Misschien had ik Ciman moeten opstellen tegen Wales"

Wilmots kreeg zelf ook flink wat kritiek op zijn tactische aanpak, onder meer van doelman Thibaut Courtois. Ook daar hecht de nu 49-jarige ex-speler van onder andere STVV en Schalke 04 aandacht aan. "Ik wil graag in discussie gaan met iedereen om te horen welke fouten ik gemaakt heb. Maar wat kan je doen als acht verdedigers forfait moeten geven? Ik geef toe: ik héb fouten gemaakt. Achteraf bekeken had ik Ciman misschien moeten opstellen tegen Wales in plaats van Denayer. Daar heb ik vooraf ook lang over getwijfeld. De spoeling was dun en ik heb voor Denayer gekozen. Ook met het oog op de toekomst."