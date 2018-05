Wie zet u op het vliegtuig richting Rusland, wie niet? Kruip in de huid van Roberto Martínez en stel uw 23-koppige selectie voor het WK samen De voetbalredactie

18 mei 2018

17u13 2

Maandag is het zover, dan maakt bondscoach Roberto Martínez zijn 23-koppige selectie voor het WK voetbal in Rusland bekend. De Spanjaard mag maximaal 23 spelers meenemen op het vliegtuig en staat voor enkele moeilijke keuzes. Een lastige klus, waarbij u Martínez al even kunt helpen. Hieronder kunt u al uw selectie van 23 namen samenstellen. Wie zet u op het vliegtuig richting Rusland, wie valt af?