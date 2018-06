Wesley Sonck pareert de kritiek van Nainggolan: "Als iemand straks op het WK een slechte pass geeft, mag ik toch kritisch zijn?" DPB

07 juni 2018

11u47

Bron: Radio 1 0 Rode Duivels Vanmorgen was ex-Rode Duivel en analist Wesley Sonck te gast bij Annemie Peeters op Radio 1, waar hij reageerde op de kritiek van Radja Nainggolan aan zijn adres. "Radja heeft me verkeerd begrepen."

Nainggolan liet zich vorige week bij Gert Late Night kritisch uit over de voormalige spits van de Rode Duivels: “Wesley Sonck zegt dat ik geen wedstrijden kan winnen. Ik vind dat ex-spelers nooit kunnen spreken over spelers. Nu hij voor de bond werkt, moet hij wel zo spreken natuurlijk. Ik heb altijd gezegd: ik leef mijn leven buiten het voetbal zoals normale mensen. Op het veld leef ik als een prof. Ex-spelers moeten nooit spreken over spelers. Dat is hypocriet zijn. Dat is niet echt man zijn.”

Sonck zat een beetje verveeld met de zaak en reageerde weifelend: “Radja heeft me verkeerd begrepen, denk ik. Ik zeg enkel dat hij de keuze van de coach moet aanvaarden. Iedere voetballer heeft dat in zijn carrière meegemaakt dat de coach niet voor hem koos. Dat is pijnlijk, zeker als dat voor een WK is, zoals bij Radja nu. Radja is een belangrijke speler, maar ik vind dat hij niet elke match beslissend is.” Over de invloed van zijn functie bij de bond op zijn werk als analist sprak de huidige coach van de U18 zich duidelijk uit: “Het is niet omdat ik bij de voetbalbond werk, dat ik me niet kritisch mag uitlaten over de Rode Duivels. Als er straks iemand een slechte pass geeft op het WK mag ik daar toch kritisch over zijn?”

Sonck wijt de discussie met Nainggolan vooral aan de pers. “Uitspraken worden zo snel uit hun context gehaald. Zo vaak lees ik zaken waarvan ik zeker ben dat ze niet waar zijn. Maar ik zit al twintig jaar in het voetbal. Ik vecht daar niet meer tegen.”