Weer discussie over portretrechten: Rode Duivels eisen inspraak in reclame

17 maart 2018

05u30

Rode Duivels De Rode Duivels en de voetbalbond verschillen nog maar eens van mening over de portretrechten. Kompany en co. vrezen dat hun foto gebruikt zal worden voor campagnes die "niet stroken met hun imago".

Er zitten weer moeilijke onderhandelingen aan te komen tussen de Rode Duivels en de KBVB. De verdeling van de inkomsten via commerciële activiteiten was eerder al een bron van irritatie bij de spelers en nu duiken er opnieuw problemen op. Het akkoord dat eind augustus in zicht was, werd nog steeds niet geconcretiseerd.

De spelers zijn niet te spreken over enkele clausules in de overeenkomst. Zo wil de KBVB hen geen inspraak geven in de aard van de campagnes - waardoor hun foto's bij wijze van spreken gebruikt zouden kunnen worden om élk product aan de man te brengen, van afwasmiddel tot toiletpapier.

Ook een tweede clausule, waardoor de Duivels tijdens het WK enkel reclame zouden mogen maken voor partners van de voetbalbond, wordt niet in dank afgenomen. Sommige spelers hebben namelijk zelf ook sponsorcontracten lopen. Een nieuw onderhoud staat volgende week gepland, in de aanloop naar de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië.