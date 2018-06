Wederoptredende Vermaelen: “Als we elke keer winnen, wil ik wel elke keer een blauw oog krijgen hoor” Kjell Doms

Drie punten én een knoert van een blauw oog: dat heeft Thomas Vermaelen overgehouden aan zijn eerste wedstrijd op het WK tegen Engeland. “Als we elke keer winnen, wil ik wel elke keer een blauw oog krijgen hoor”, kon Vermaelen er om lachen. “Het is geweldig om je rentree te kunnen maken op een WK, dit is een heel intens gevoel.” Vermaelen pakte meteen een clean sheet centraal achterin. “Verdedigend stonden we goed, we hebben heel weinig weggeven. Na rust was er een momentje voor Rashford die één-op-één kon kon gaan, maar voor het overige hadden we totale controle.” Door de overwinning eindigen de Rode Duivels als eerste in Groep G en wacht Japan in de volgende ronde. “Natuurlijk is erover gesproken, maar je kan van ons niet verwachten dat we het veld opstappen met de bedoeling om de wedstrijd te verliezen. Dat hebben we ook niet gedaan.”