Weber en zijn doelpuntenmachine: de weg die 'Joske' bewandelde in ons land richting glorie

Scoren was zijn job. Harten winnen in Vlaanderen een hobby. U herinnert zich Josip Weber ongetwijfeld nog als de man waarop, op het WK in 1994, in de wedstrijd tegen Duitsland geen strafschop werd gefloten. Of van die ene vijfklapper tegen Zambia. Maar de immer goedlachse Kroaat was veel meer dan dat. Een overzicht van de man met een uitstekende neus voor doelpunten. Beter bekend als 'Joske'.

Nog in Kroatië: de eerste stappen

Zijn eerste stappen op een voetbalveld zette Josip Weber uiteraard in zijn geboorteland Kroatië. Bij NK Marsonia, voorheen BSK Slavonski Brod, dat hij in 1985 al snel inruilde voor het grotere Hajduk Split. Een kassucces werd dat uiteindelijk niet, want de nog maar 21-jarige Weber kreeg er weinig spelminuten. En de aanvaller combineerde zijn carrière ook met studies aan de universiteit. Dat studeren, waarvan hij zelf vertelde dat hij het goed deed, liet hij echter al snel voor wat het was. Van dan af alles in het teken van het voetbal.

Ontbolstering van een topspits: Cercle Brugge

Scoren deed hij wel al en dat hadden ze in Brugge al in de smiezen. In 1988 streek hij neer in ons land. Met naast zijn bagage ook zijn vrouw Irena en toen nog jonge dochtertje Josipa aan zijn zijde. Weber speelde er in zijn eerste seizoen tegen de degradatie en hielp de 'Vereniging' met 15 treffers -niet slecht als bankzitter- meer dan een handje. De trein leek vertrokken.

Weber scoorde aan de lopende band. En begin jaren '90 brak zijn gouden periode aan. Met rechts, met links of met het hoofd. Het maakte de Kroaat niet veel uit. Drie jaar op rij werd hij topschutter in onze vaderlandse competitie. In 1992, 1993 en 1994. Met uiteraard een karrenvracht aan treffers. 26 stuks, daarna 31 rozen en nog eens 31. Geen enkele speler deed dat kunstje, 31 keer of meer scoren, nog na. Ook al worden er vandaag de dag veel meer wedstrijden gespeeld. Weber was gekend en gevreesd in België om zijn kanon. Dat nooit leek te zwijgen.

De naturalisatie tot Belg: de Rode Duivels

Weber was een graag geziene man in België, dat meteen ook het tweede vaderland werd van de spits. Op 29-jarige leeftijd moest hij geen twee keer nadenken toen ze hem vroegen om Belg te worden. De Rode Duivels konden een doelpuntenmachine wel gebruiken op het WK van 1994 in de Verenigde Staten. Weber speelde wel al enkele wedstrijden met Kroatië, maar kon de overstap makkelijk maken. Begin juni stond hij tegen Zambia in de basis en dat hadden ze geweten. Maar liefst vijf keer deed hij de netten trillen in de 9-0-zege tegen het Afrikaanse land. De ideale voorbereiding op het WK.

De Rode Duivels wonnen van Marokko en Nederland, telkens met het kleinste verschil, en gingen de boot in tegen Saoedi-Arabië. Weber scoorde niet en al snel deed het verhaal de ronde dat Marc Degryse zijn spits niet meer wilde bedienen omdat die zijn schuld, opgedaan bij het kaarten, niet wilde aflossen. Weber heeft dat verhaal altijd ontkend. Maar hét moment van dat WK was ongetwijfeld dat in de achtste finale tegen Duitsland. Bij een 3-1-voorsprong voor onze oosterburen viel een diepe bal in de zestien van de Duitsers. Weber ging ermee aan de haal en stond op het punt de trekker over te halen. Tot hij werd neergehaald door Andy Brehme. Werkelijk iedereen zag er een strafschop in. Behalve de man met de fluit, Kurt Röthlisberger, die meteen ook een begrip werd in België. Ongewild zowaar.

Het hoofdstuk Anderlecht: onderbroken door blessurelast

Weber versierde zijn dikke transfer naar Anderlecht. En ook bij de Belgische recordkampioen deed hij wat hij moest doen: scoren. In de eerste partij, niet toevallig tegen Cercle Brugge, vierde de man zijn eerste treffer in het shirt van paars-wit. Maar zijn opmars bij Anderlecht werd een halt toegeroepen. Abrupt. In zijn eerste seizoen wist hij nog wel 14 keer te scoren, maar in januari liep hij een knieblessure op. Na een lange revalidatie maakte hij wel zijn wederoptreden waarop het noodlot nog een keer toesloeg. Dit keer waren het zijn kruisbanden. Het was te veel voor de voetballer Weber. Zijn carrière kende een triest einde in 1997.

Zijn laatste wedstrijd: die tegen kanker

Eind augustus 2014 moest Weber, ondertussen al terug in Kroatië, de grootste klap in zijn leven verwerken. Een dokter vertelde hem dat hij aan prostaatkanker leed. Met uitzaaiingen in de beenderen. "Ik heb een mirakel nodig. De moderne geneesmiddelen hebben geen antwoord meer op mijn ziekte", vertelde hij in maart nog in een interview met De Morgen. "Dit is het moeilijkste gevecht dat ik ooit moest voeren. De Rode Duivels, de blessures: dat was allemaal gemakkelijk", voegde hij daar nog aan toe. De strijd, die staakte hij vanmorgen. Afscheid van een man met een groot hart.

