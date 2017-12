Wat u moet weten over caps, goals, assists en kaarten Fellaini als Rode Duivel Geert Lambaerts

20u32 6 Photo News Marouane Fellaini met zijn ploegmaats op 7 oktober 2017 voor zijn 80ste en voorlopig laatste interland. U herkent verder Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Eden Hazard, Thomas Vermaelen en Dries Mertens. Rode Duivels Na het WK 2018 houdt Marouane Fellaini het wellicht voor bekeken als Rode Duivel. Een half jaar voor het mogelijke afscheid zetten we al even op een rij wat u moet weten van de tot nu toe 80 interlands van de 30-jarige middenvelder van Manchester United.

DEBUUT OP 7 FEBRUARI 2007

Op 7 februari 2007 speelde Fellaini zijn eerste interland onder bondscoach René Vandereycken. Tsjechië won na goals van Jan Koller en David Lafata. Stonden naast debutant aan de aftrap bij de Belgen: Stijn Stijnen, Carl Hoefkens, Daniel Van Buyten, Peter Van Der Heyden, Steven Defour, Gaby Mudingayi, Koen Daerden, Maarten Martens en Luigi Pieroni.

ISOSPORT Marouane Fellaini probeert de Tsjech Jaroslav Plasil in zijn eerste interland met de Rode Duivels af te stoppen.

MET 80 INTERLANDS ELFDE OP ALLTIME RANKING

Fellaini heeft tachtig interlands op zijn conto staan. Daarmee staat hij elfde op de alltime ranking achter Jan Vertonghen (98), Jan Ceulemans (96), Timmy Simons (94), Axel Witsel (87), Eric Gerets (86), Franky Van der Elst (86), Daniel Van Buyten (85), Enzo Scifo (84), Eden Hazard (82) en Paul Van Himst (81). Hij speelde 30 oefeninterlands, 21 WK-voorrondematchen, 21 EK-voorrondeduels, 5 wedstrijden op een WK-eindronde en 3 matchen op een EK-eindronde. Hij stond 68 keer in de basis en viel twaalf keer in. Bij zijn 68 basisplaatsen bleef hij 48 keer de volledige matchen op het veld. Hij zit aan 5.969 speelminuten.

Photo News Fellaini zit aan 80 interlands en staat op één cap van de top-10 in alltime ranking, die door Jan Vertonghen wordt aangevoerd met 98 wedstrijden.

16 DOELPUNTEN EN 4 ASSISTS

In zijn derde interland - de EK-kwalificatiematch tegen Portugal (1-2) op 2 juni 2007 - maakte hij zijn eerste doelpunt. Intussen zit hij aan zestien doelpunten, verdeeld over EK-kwalfiatiematchen (7), oefeninterlands (6), WK-kwalificatieduels (2) en een WK-eindronde (1). Hij deelde vier assists uit, zodat hij een voet had in twintig goals. Met zijn zestien goals staat hij met Paul Vandenberg gedeeld negentiende op de alltime ranking achter:

1. Romelu Lukaku 31

2. Bernard Voorhoof 30

Paul Van Himst 30

4. Marc Wilmots 28

5. Jef Mermans 27

6. Robert De Veen 26

Raymond Braine 26

8. Wesley Sonck 24

9. Marc Degryse 23

Jan Ceulemans 23

11. Rik Coppens 21

Eden Hazard 21

13. Pol Anoul 20

Erwin Vandenbergh 20

15. Jean Capelle 19

Emile Mpenza 19

17. Raoul Lambert 18

Enzo Scifo 18

BELGA De eerste goal van Marouane Fellaini is een feit: op 2 juni 2007 schreeuwt hij samen met de betreurde Francois Sterchele zijn vreugde uit na de 1-1 tegen Portugal.

ZES GOALS IN VIER INTERLANDS

Zijn productiefste periode als Rode Duivel beleefde Fellaini tussen 28 maart 2015 - thuis tegen Cyprus in de voorronde van het EK 2016 - en 3 september 2015 - thuis tegen Bosnië-Herzegovina in de EK-voorronde. Hij maakte toen zes goals in vier opeenvolgende interlands, waaronder twee treffers tegen Cyprus (5-0) en in de oefeninterland in Frankrijk op 7 juni 2015 waar hij ook een assist gaf voor de 0-3 van Radja Nainggolan.

AFP Marouane Fellaini scoort in de oefeninterland tegen Frankrijk op 7 juni 2015.

EEN RODE KAART EN 15 GELE KAARTEN

Fellaini werd één keer uitgesloten. Op 6 juni 2007 kreeg hij tweemaal geel in de EK-kwalificatiematch in Finland (2-0). Daarnaast pakte hij vijftien gele kaarten, zijn eerste incasseerde hij in zijn tweede interland op 24 maart 2007 in Portugal (4-0) in de EK-voorronde.

Photo News De Duitse scheidsrechter Felix Brych geeft geel aan Fellaini tijdens de WK-kwalificatiematch tegen Griekenland op 25 maart 2017. Het is de vijftiende en voorlopig laatste gele kaart voor 'Fella'.