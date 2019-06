Wat minder gegoochel bij Eden Hazard: “Hij heeft zijn droom gerealiseerd. Dat is het belangrijkste” Niels Vleminckx

09 juni 2019

08u09

Bron: Eigen berichtgeving 10 Rode Duivels Met een wereldmatch zijn toptransfer naar Real bezegelen. Heel België had het Eden Hazard zó gegund. “Het belangrijkste is dat hij zijn droom heeft kunnen realiseren”, zei broer Thorgan.

Een assists op Dries Mertens. Maar voorts? Slechts een handvol geslaagde acties voor Eden Hazard. Het was minder dan wat het verwende Belgisch publiek gewend is van de kapitein. “Het was niet zijn beste match”, gaf ook Thorgan Hazard toe. Wat wil je, met vijf Kazachen die je bij elke beweging schaduwen.

En tóch draaide België-Kazachstan grotendeels rond zijn persoon. Het zegt iets over de status die Eden Hazard heeft opgebouwd in zijn inmiddels 101 caps als Rode Duivel. Chouchou van het volk. Wat er ook gebeurd is in het stemhokje op 26 mei: geen Belg - Vlaming of Waal - die géén sympathie heeft voor de nieuwe superster van Real Madrid.

Ik denk dat Eden nu klaar is voor een mooie vakantie. En een goed glaasje champagne om te vieren Broer Thorgan

Na twee minuten begon het ganse Koning Boudewijnstadion te fluiten. Een Kazachse middenvelder had het gedurfd om de Belgische captain licht te duwen. Aan Eden raak je niet.

Op het uur scandeerden de 40.000 kelen uit het niets zijn naam. De wave rolde tien keer door het stadion. Zo hard probeerde het publiek Hazard naar de bekroning van zijn intense transferweek te duwen.

Na de match ging het ook alleen maar over zijn transfer. Elke speler die de pers passeerde, mocht het uitleggen. Bij de eerste vragen over Hazard en Real Madrid lachten Toby Alderweireld en Michy Batshuayi eens hartelijk. Maar na de twintigste en eenentwintigste keer zag je hen denken: we hebben zelf óók een match gespeeld.

Alleen Thorgan Hazard bleef lachen. “Trots” was hij, zo herhaalde de jongere broer tot in het oneindige. “Het was een bewogen week voor heel de familie. Voor Eden, maar ook voor mijn vader. Hij heeft mee de gesprekken gevoerd. Ik denk dat hij nu klaar is voor een mooie vakantie. En een goed glaasje champagne om te vieren.”

“Het voelde aan alsof iedereen in het stadion zijn transfer wilde vieren. Eden heeft zijn droom gerealiseerd. Dat is het belangrijkste. Hij verdient dit ook. Ik denk dat hij blij is met de manier waarop dat gebeurd is – alles is goed verlopen met Chelsea. Hoe hij met de stress is omgegaan? Eden heeft nooit stress. Ook nu niet.”