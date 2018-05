Wat als Vermaelen zijn WK-race tegen de klok verliest? Deze zes pionnen azen op een plekje naast 'Vince & Toby' GVS

15 mei 2018

15u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Vraagtekens rond Thomas Vermaelen. Door een scheurtje in de hamstrings staat de onfortuinlijke verdediger minstens twee à drie weken aan kant. Geen absolute ramp - er is nog marge om tijdig fit te raken voor het WK - maar met zijn blessurehistorie breekt bondscoach Martínez best al eens het hoofd over een waardig alternatief. Wie profiteert van een eventueel worst-case scenario?

"Onderzoeken hebben bevestigd dat Thomas Vermaelen een spierblessure heeft opgelopen in de biceps femoris van de rechterdij." Ongetwijfeld vloekte bondscoach Roberto Martínez binnensmonds toen hij de mededeling van FC Barcelona onder ogen kreeg. Alweer bekommernissen rond een verdediger van de Rode Duivels, met amper dertig dagen vooraleer het WK in alle hevigheid losbarst kan de Spanjaard deze nieuwe aderlating missen als kiespijn.

Het wordt een bikkelharde race tegen de klok, hoe dan ook zal de 66-voudige international een deel van de voorbereiding missen. Met andere woorden: de oefenmeester denkt in geval van een worst-case scenario best al eens na over een vervanger. De reeds geteisterden Vincent Kompany en Toby Alderweireld zijn zonder bijkomende ongelukken zeker van hun stek, maar wie wordt de extra pion in de gebruikelijke driemansverdediging? Zes kandidaten doen een worp.

Dedryck Boyata (28) - 4 caps - 3.226 minuten dit seizoen

De Brusselaar kroonde zich eind april voor de derde keer op rij tot Schots kampioen. Bij Celtic draait dus alles op wieltjes, met 38 matchen - goed voor drie treffers - is Boyata zeker van zijn plek bij de club uit Glasgow. De gewezen verdediger van Manchester City moest echter even opboksen tegen ziedende commentaar - "in balbezit een ramp" - maar dankzij enkele prima prestaties de afgelopen weken kon hij zich toch in de harten van de fans voetballen.

Ondanks zijn 28 jaar verzamelde hij evenwel nog maar vier caps bij België. Op de koop toe legde de verdediger in november vorig jaar een bijzonder slecht examen af. Met zwak positiespel en verkeerde keuzes liet hij zich in het oefenduel tegen Mexico (3-3) meermaals ringeloren. Wél gelauwerd om zijn duelkracht, zelfvertrouwen en solide kopspel, maar met drie achteraan kan zijn gebrek aan snelheid wel eens een zware opdoffer zijn.

"Ik heb na de match tegen Mexico veel gepraat met de bondscoach over die partij”, legde de Celtic-speler eerder uit. “Hij wees me op positieve punten, maar haalde ook nog elementen aan die beter konden. Ik heb sindsdien veel geleerd dus natuurlijk hoop ik op een WK-selectie - een absolute droom."

Laurent Ciman (32) - 19 caps - 900 minuten dit seizoen

De Amerikaanse MLS is tien matchen onderweg - nog geen minuut miste Laurent Ciman dit seizoen bij Los Angeles FC, de club waar hij sinds januari verplicht aan de slag ging. Het kan zelfs nog mooier, want ondertussen is hij door coach Bob Bradley benoemd tot kapitein. Zijn nieuwe bijnaam: 'De Generaal'. Ciman wordt gelauwerd om zijn gedrevenheid en ervaring en heeft zich in zeer korte tijd opgeworpen als een onmisbare schakel. Bovendien heeft de ex-speler in tegenstelling tot zijn concurrenten geen slopend seizoen achter de rug wanneer het WK start.

Maar ook Ciman kon ondanks zijn werkethiek nooit overtuigen bij de Rode Duivels, net als Boyata werd hij in zijn laatste optreden meermaals zwaar afgetroefd door Mexicaanse kwelduivel Hirving Lozano. Hoe dan ook zwaait hij de nationale ploeg na Rusland uit. "Dan heb ik meer tijd vrij voor mijn naasten. Ik ben trots op mijn land, maar er gaat niets boven de glimlach van mijn kinderen. Maar eerst een laatste uitdaging", aldus Ciman hoopvol.

Jason Denayer (22) - 8 caps - 1.547 minuten dit seizoen

Allerminst dé topkandidaat om een eventueel vrijgekomen plekje op te eisen. Flashback naar 2016, waar Denayer op het EK in Frankrijk een van de zondebokken werd na de afgrijselijke uitschakeling tegen Wales. Marc Wilmots had een boontje voor hem, maar onder Roberto Martínez werd de 22-jarige verdediger - nog steeds onder contract bij Manchester City - nadien niet meer opgeroepen. Wel in zijn voordeel: hij staat met Galatasaray op een zucht van de titel, speelde na een kwaaltje aan de dij zowat elke minuut én heeft in de Turkse heksenketels leren spelen onder druk. Zijn snelheid is zijn grootste wapen, negentig minuten volle concentratie blijft bijzonder moeilijk.

Binnenkort kan Denayer dus ervaring opdoen in de Champions League. "Ik voel me hier thuis. Een verlengd verblijf zie ik zeker zitten." Denayer in volle opmars dus, maar afwachten of Martínez na 24 maanden zijn oog op hem laat vallen.

Leander Dendoncker (23) - 4 caps - 3.776 minuten dit seizoen

Kende een seizoen met ups maar vooral downs, net zoals Anderlecht, maar lijkt de laatste weken nét op tijd weer in vorm om Martínez - een fan - te overtuigen. Viel tijdens zijn vier optredens bij de Rode Duivels allerminst door de mand. Sterk, grote motor én een goede crosspass - cruciaal in het systeem van België. Toch kan zijn polyvalentie roet in het eten gooien, een rasechte centrale verdediger is hij immers niet. Zal extra gemotiveerd zijn want speelt voor een transfer.

"Ik heb het al verschillende keren gezegd en herhaal het opnieuw: mijn favoriete plaats is op het middenveld. Dat is mijn beste positie, en ik mis het om daar te spelen. Maar mijn polyvalentie is een pluspunt. Geen probleem dus voor mij om als verdediger naar Rusland te trekken", solliciteerde Dendoncker onlangs nog.

Christian Kabasele (27) - 2 caps - 2.602 minuten dit seizoen

Met 28 matchen in de Premier League heeft de verdediger van Watford een prima seizoen achter de rug. Razend gevaarlijk op stilstaande fases en ook als mens wordt Kabasele enorm gewaardeerd binnen de kleedkamer. Toch werd de ex-verdediger van Genk ondanks zijn 27 jaar nog maar twee keer geselecteerd voor z'n land. Bovendien heeft hij met zijn erbarmelijk optreden tijdens de vriendschappelijke pot tegen Japan geen punten gescoord. Het prima seizoen bij de Engelse eersteklasser levert hem mogelijk een nieuwe kans op, prestaties in de Premier League worden door Martínez immers altijd wat hoger ingeschat.

Brandon Mechele (25) - 0 caps - 4.260 minuten dit seizoen

Het hoeft niet gezegd: Mechele heeft een topseizoen achter de rug bij kampioen Club Brugge. De twijfels na zijn uitleenbeurt aan STVV tierden welig, maar de West-Vlaming gaf iedereen lik op stuk door geen minuut te missen en vooral met ijzersterk positiespel een bijzonder betrouwbare schakel te zijn. Secuur maar vooral: weet wat hij kan en misschien nog belangrijker wat hij niet kan. Blaakt van het vertrouwen. De joker van Martínez?

"Brandon vertegenwoordigt de spirit van Club", sprak Martínez eerder. "Het is het overwegen waard. De concurrentie is bijzonder groot, maar dat neemt niet weg dat hij in de toekomst kans maakt op een selectie."