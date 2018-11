Wat als Lukaku straks niet fit raakt? Enter Batshuayi, spits die zijn zorgelijk vormpeil even wil vergeten Kristof Terreur

13 november 2018

08u50 0 Rode Duivels Stel dat Romelu Lukaku straks niet fit raakt? Geen paniek. Onder Martínez verloren de Rode Duivels zonder de recordschutter slechts één enkele keer. Enter Batsman dus, die bij Valencia meer hangt dan hem lief is.

Zien en gezien worden. De kleurrijkste Rode Duivel wandelde gisteren in zijn geheel eigen stijl het oefencomplex in Tubeke binnen. Op Instagram gooide hij er nog een grapje achteraan over de mascotte: “Hij heeft mijn schoenen gestolen.” Aan zijn luim zal het niet liggen. Zijn besognes lacht hij weg. In een andere omgeving wil hij zijn zorgelijk vormpeil even vergeten. Valencia is voorlopig niet wat hij ervan verwacht had. Een gevoel dat wederzijds is.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN