Was Joegoslavië nog één grote voetbalnatie, kon België vanavond tegen dit straf 'ic-elftal' spelen

07u00 5 HLN Rode Duivels In België is het voor sommigen een natte droom, in Spanje is het thema brandend actueel, in de Balkan is het na de val van Joegoslavië al langer realiteit. De onafhankelijkheid van Kroatië, Servië, Montenegro, Slovenië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina zorgt ervoor dat onze Rode Duivels straks niet tegen een superelftal uitkomen, wel tegen een deeltje ervan. Maar wat als Joegoslavië nog steeds één was? Dan keken we straks deze klasseploeg in de ogen. Als extra criterium selecteerden we louter Balkanboys waarvan de naam eindigt op -ic.

Bijkomend geluk voor de Rode Duivels: Miralem Pjanic, de enige Bosniër die dit elftal haalt, is er vanavond wegens blessure niet bij. Dzeko, vorig seizoen topschutter van de Serie A, had als diepe spits ook altijd dit elftal gehaald. Maar hij noemt nu eenmaal niet Edin Dzekic. Al is Mandzukic, die vorig seizoen nog weergaloos scoorde in de finale van de Champions League, ook geen prutser natuurlijk. Met naast hem gewezen Bruggeling Ivan Perisic en Stevan Jovetic, door Monaco aangetrokken ter vervanging van Mbappé, een vervaarlijk ogende voorlinie.

Martínez jaloers

De kracht van dit elftal ligt ongetwijfeld op het middenveld. Zowel Matic, Rakitic, Pjanic als Modric zijn sterkhouders bij hun absolute topclubs. Een middenveld waar ook Roberto Martínez even jaloers naar zou opkijken. De achilleshiel ligt achterin, waar de spoeling dunner is. Zowel Savic als Nastasic werden bij Manchester City al gewogen en te licht bevonden, zij het op erg jonge leeftijd. En hebben zich bij Europese subtoppers als Schalke en Atlético sportief gerehabiliteerd. Gewezen Chelsea-ster Branislav Ivanovic, op zijn 33ste op de terugweg in de Russische competitie, valt uit de boot.

Kroatië hofleverancier

Niet verwonderlijk is Kroatië, als enige Balkanland steevast present op de jongste WK's en EK's, onze hofleverancier met 4 spelers. Gevolgd door Servië met 3 en Montenegro met 2. Naast Pjanic is ook Samir Handanovic, doelman van Slovenië, een vreemde eend in de bijt.

