Walem maakt beloftenselectie bekend die zich geen fouten kan veroorloven in tweeluik Malta-Hongarije YP

31 augustus 2018

14u52

Bondscoach Johan Walem heeft vandaag zijn 20-koppige beloftenselectie bekendgemaakt voor de EK-kwalificatie-interlands van de jonge Duivels in Malta (7 september om 17u00) en in Hongarije (11 september om 18u00).

De manschappen van Johan Walem mogen zich op bezoek in Ta'Qali en Boedapest geen fout veroorloven. Na zeven kwalificatiewedstrijden staan de Belgische beloften met 17/21 samen met Zweden (ook 17/21) aan de leiding in kwalificatiegroep 6. Malta (laatste met 0/21) en Hongarije (derde met 11/21) zijn al uitgeschakeld. De Belgen wonnen hun thuiswedstrijd tegen zowel Malta (2-1) als Hongarije (3-0).

In vergelijking met hun laatste duel, dat tegen Hongarije in maart, wijzigde Johan Walem zijn selectie op verschillende plaatsen. Met Sebastiaan Bornauw, Casper De Norre, Alexis Saelemaekers, Zinho Vanheusden, Bryan Heynen en Jordi Vanlerberghe riep Walem zes nieuwe namen op. Acht spelers zijn er niet meer bij: Maximiliano Caufriez, Elias Cobbaut, Samy Mmaee, Dries Wouters, Julien Ngoy, Aristote Nkaka, Stephane Omeonga en Obbi Oulare.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het EK in Italië en San Marino, dat als kwalificatietornooi voor de Olympische Spelen in Tokio geldt.

Na de partijen tegen Malta en Hongarije wacht de jonge Duivels op 16 oktober het mogelijk beslissende groepsduel op de laatste speeldag, in en tegen Zweden. Het heenduel vorig jaar in Leuven eindigde op 1-1.

Selectie:

Doelmannen: Ortwin De Wolf (Lokeren), Nordin Jackers (Genk), Jens Teunckens (Antwerp)

Verdedigers: Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Dion Cools (Club Brugge), Casper De Norre (STVV), Wout Faes (Oostende), Senna Miangue (Standard), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Jur Schryvers (Waasland-Beveren), Zinho Vanheusden (Standard)

Middenvelders: Samuel Bastien (Standard), Alexis De Sart (STVV), Bryan Heynen (Genk), Jordi Vanlerberghe (Oostende)

Aanvallers: Nany Dimata (Anderlecht), Aaron Leya Iseka (Toulouse/Fra), Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf/Dui), Isaac Mbenza (Huddersfield Town/Eng), Siebe Schrijvers (Club Brugge)