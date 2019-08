Walem haalt Svilar een eerste keer bij selectie beloften Redactie

30 augustus 2019

14u37

Bron: Belga 0 Rode Duivels Johan Walem riep 22 beloften op voor de start van de nieuwe EK-kwalificatiecampagne, op Wales (6 september) en thuis tegen Bosnië (10 september). Na een teleurstellend verlopen EK afgelopen zomer in Italië en San Marino moest Walem afscheid nemen van diverse sterkhouders. Bovendien werd goudhaantje Yari Verschaeren door Roberto Martinez meteen bij de Rode Duivels gehaald. Walem had wel een verrassing in petto met de selectie van doelman Mile Svilar.

Svilar, zoon van ex-Antwerp-doelman Ratko Svilar, vertrok twee zomers geleden met slaande deuren bij Anderlecht naar Benfica. Hij verbrak de banden met België en ook een toekomst bij de nationale ploeg leek ver weg. Bij Benfica bleef een doorbraak de voorbije twee jaar echter uit, waardoor hij nu toch zin heeft in een campagne met de beloften. Svilar verdedigde in de jongere elftallen telkens België, maar werd de voorbije jaren ook bij Servië geciteerd, het land van zijn vader.

Johan Walem was alvast erg blij met zijn terugkeer. "Mile komt veel plezier naar ons. Hij heeft eindelijk een keuze kunnen maken tussen België en Servië. Het is een hyperprofessionele speler. We hebben hem een duidelijke uitleg gegeven en hij heeft onze doelen begrepen. Hij voelt zich klaar voor deze uitdaging. Samen met het team willen we ons opnieuw kwalificeren voor het EK.”

Selectie:

Doelmannen: Arnaud Bodart (Standard), Mile Svilar (Benfica/Por), Jens Teunckens (Antwerp)

Verdedigers: Sebastiaan Bornauw (FC Keulen/Dui), Maxime Busi (Sporting Charleroi), Rocky Bushiri (Blackpool/Eng), Hannes Delcroix (RKC Waalwijk/Ned), Thibault De Smet (STVV), Wout Faes (Oostende), Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Killian Sardella (Anderlecht)

Middenvelders: Sieben Dewaele (Anderlecht), Dante Rigo (Sparta/Ned), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Matthias Verreth (Waasland-Beveren), Louis Verstraete (AA Gent)

Aanvallers: Francis Amuzu (Anderlecht), Robbie D'Haese (Oostende), Jeremy Doku (Anderlecht), Lois Openda (Club Brugge), Dante Vanzeir (KV Mechelen)

