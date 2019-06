Exclusief voor abonnees Walem en Martínez: “We gaan niet naar Italië om er gewoon bij te zijn” Pieter-Jan Calcoen in Italië

15 juni 2019

09u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Hij legt de lat waar die voor de Rode Duivels ligt: enkel winnen is genoeg. “We gaan niet naar Italië om er gewoon bij te zijn”, benadrukt Roberto ­Martínez, zelf aanwezig op het EK. Maar is winst ook realistisch? Wel, ­Johan Walem sluit een ­Europese titel niet uit – da’s al iéts. Een dubbelgesprek.

Hoe ‘excited’ zijn jullie dat het eindelijk begint?

Walem: «Ik enorm. Ook al omdat dit meteen een cruciale wedstrijd is met het oog op onze kansen om door te stoten. Weet je, had ik het ­gewild, dan had ik nu carrière gemaakt als coach in Italië – ik krijg er veel waardering. Maar toch ben ik de uitdaging bij de bond aangegaan. Omdat ik hou van mijn land. En omdat ik het onbegrijpelijk vond dat de U21 zo lang niet hadden deelgenomen aan een groot toernooi (het laatste EK met België dateert van 2007, toen in Nederland, red.). Wel, de voldoening is groot dat het ons nu eindelijk ­gelukt is.»

Martínez: «Het is ongelofelijk dat we dit zo lang hebben moeten missen.»

