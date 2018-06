Waarom Roberto Martínez ondanks de 3-0 over één ding toch erg ongerust is TLB/LPB

18 juni 2018

19u20 5 Rode Duivels De Rode Duivels hebben hun eerste horde op het WK genomen. De mannen van bondscoach Roberto Martínez moesten lang wachten op hun eerste treffer, maar uiteindelijk werd het toch nog een ruime 3-0-zege.

Martínez toonde zich achteraf een tevreden man, al drukte hij over één ding zijn ongerustheid uit. Net als in de oefeninterlands was Eden Hazard ook tegen Panama vaak het mikpunt van venijnige tackles. "En dat baart me zorgen", bekende Martinez na de wedstrijd. "Hij kan echt geblesseerd geraken bij één van die tackles. Iedereen mag een wedstrijd voorbereiden op de manier zoals hij dat wil. Dat maakt deel uit van de regels. Maar mijn vrees is dat we door zo'n tackle de klasseflitsen van Hazard zullen moeten missen. Dat geldt echter niet alleen voor Eden. Elke speler die het verschil kan maken, moet beschermd worden."

"De eerste wedstrijd op een groot toernooi is altijd speciaal", vervolgde de Spanjaard. "De organisatie van Panama stond goed, maar we zijn geduldig gebleven en in de tweede helft hebben we dan kunnen profiteren van de kwaliteiten van spelers als Mertens, De Bruyne of Lukaku. Ook De Bruyne had in bijna elke gevaarlijke aanval een voet en dat was mooi om te zien, net als onze teamspirit."

Martínez gaf ook aan dat er, ondanks de 0-0-stand, geen twijfel in de gelederen was geslopen bij rust. "We wisten dat we rustig en geduldig moesten blijven. Panama speelde heel gesloten en het was gewoon zaak om iets vinden om daar verandering in te brengen. Voorts vind ik ook dat we heel goed verdedigd hebben. Als Panama leek te gaan counteren, verdedigden zelfs onze aanvallers vol overgave mee. Dat vind ik heel positief. Deze drie punten zijn een opluchting en nu kunnen we vooruitkijken naar de volgende match."

Andere toplanden als Duitsland, Frankrijk of Brazilië bleven onder de verwachtingen op de eerste speeldag. Maar daar trekt Martínez geen conclusies uit. "Neen, we zijn niet op slag meer favoriet geworden voor de wereldtitel. Elke match is verschillend en laat ons maar gewoon focussen op de match tegen Tunesië. Ook dat is een heel goede ploeg. We gaan nu goed recupereren."