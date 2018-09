Waarom Henry nog steeds rondloopt bij Rode Duivels: "Hij wou vijf transfers en vetorecht bij Bordeaux", nieuwe sterke man ontkent GVS/YP

12 september 2018

12u49

Bron: L'Equipe 0 Rode Duivels Thierry Henry zit nog steeds bij de Rode Duivels. Nochtans was er verregaande interesse van Bordeaux waar de T2 van Roberto Martínez ook oren naar had. "Maar om financiële redenen vonden we geen akkoord", stelt kersvers Amerikaans investeerder Joseph DaGrosa. L'Équipe beweert echter dat de Fransman te veeleisend was.

Lange tijd leken de Rode Duivels hun assistent kwijt te spelen. Thierry Henry voerde gesprekken met het Franse Girondins de Bordeaux, bondscoach Roberto Martínez had zelfs al enkele pionnen in gedachten ter vervanging. Tót de Spanjaard twee weken geleden tijdens de bekendmaking van zijn selectie voor de oefeninterland tegen Schotland en de Nations League-partij tegen IJsland plots verraste: "Henry blijft. Voor de groep is het belangrijk dat hij erbij is."

Het was raden naar de oorzaak waardoor de onderhandelingen met Bordeaux spaak liepen. Joseph DaGrosa, directeur van GACP (General American Capital Partners) - het Amerikaanse investeringsfonds dat Bordeaux overnam - schept in een interview met de Franse sportkrant L'Équipe nu eindelijk duidelijkheid.

"Financiële kwestie"

"Of het nu gaat om een voetbalploeg, een handelszaak of een verzekeringsmaatschappij, er is altijd een businessplan. Soms gaan daar moeilijke beslissingen mee gepaard. We hoopten een akkoord te vinden met Henry, maar soms gebeurt het dat rationale mensen het niet eens raken", stelt DaGrosa.

De reden? Geldzaken, beweert de Amerikaan. "Op basis van financiële redenen vonden we geen akkoord. Ik heb veel respect voor hem. Hij was een steengoede speler en heeft een interessante carrièreplanning. Maar we konden geen beslissing nemen op basis van emoties. We hebben duidelijk gemaakt dat de onderhandelingen zijn afgebroken om van financiële redenen. Er speelden geen andere zaken mee."

Veeleisende Henry?

L'Equipe stelt zich echter vragen rond dat financiële plaatje. De krant beweert immers dat Henry ook het hele sportieve beleid van eerste ploeg tot het ontwikkelingscentrum wilde controleren. Op de koop toe wilde hij voor het einde van de transferperiode nog vijf aanwinsten verwelkomen én vetorecht bij elke transfer. Ondenkbaar voor de bobo's van Bordeaux, waarop de deal afsprong.