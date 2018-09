Waarom Hazard zich dankzij IJslandse goal in een historisch rijtje trapte (en nog enkele andere ronduit straffe Duivelse statistieken) GLA

12 september 2018

06u00 0

Dankzij zijn doelpunt vanop de penaltystip trapt Eden Hazard zich in een historisch rijtje in de geschiedenis van de nationale ploeg. Hij is de eerste Rode Duivel ooit die scoorde in de kersverse Nations League. Ook de vier Belgen hieronder trapten zich op deze wijze de geschiedenisboeken in.

De eerste Belgische doelpuntenmaker uit de geschiedenis van...

de Rode Duivels

Georges Quéritet (RC Brussel) België-Frankrijk 3-3 op 1 mei 1904

de Olympische Spelen

Robert Coppée (Union) België-Spanje 3-1 op 29 augustus 1920

het WK

Jean Capelle (Standard) Ierland-België 4-4 op 25 februari 1934

het EK

Jacky Stockman (Anderlecht) Joegoslavië-België 3-2 op 4 november 1962

de Nations League

Eden Hazard (Chelsea) IJsland-België 0-3 op 11 september 2018

Wist u dat...

• Thibaut Courtois 34 clean sheets in 67 interlands heeft verzameld?

• Eden Hazard aan 14 goals en 14 assists in zijn laatste 27 interlands zit?

• Romelu Lukaku 20 goals in zijn laatste 17 interlands maakte, 43 goals in 77 matchen met de Duivels telt en 11 tweeklappers en 2 hattrick achter zijn naam heeft staan?

• Axel Witsel 97 caps totaliseert en Jan Ceulemans voorbij is op de eeuwige ranking?

• Jan Vertonghen als Belgisch recordhouder zijn interlandteller op 110 stuks ziet staan?