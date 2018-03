Waarom de Rode Duivels meer dan ooit naar Kevin De Bruyne kijken Stephan Keygnaert

26 maart 2018

06u00 1 Rode Duivels Na een lange en – met alle respect – zoutloze aanloop aan de spoorweg in Tubize, is het eindelijk uitkijken naar de wedstrijd van de Rode Duivels, morgenavond tegen Saoedi-Arabië. Na het tactische gestuntel en het magere voetbal midden november tegen Mexico en Japan heeft België iets recht te zetten.

"Kijk nu", whatsappte 'onze man in Kopenhagen' afgelopen donderdag: "Panama speelt ineens met vijf achterin." Terwijl, Panama speelt nóóit met vijf achterin. Voor de technische staf van de Rode Duivels was het meteen duidelijk: Panama zal zich op 18 juni in Sochi instellen op België en ook met drie centrale verdedigers aan de aftrap staan. Panama wordt in Rusland heus niet de enige om zich aan te passen aan de Duivels. De bal en het initiatief zullen voor Hazard en co zijn. En ál die tegenstanders gaan wachten op het fatale balverlies om te counteren – op eens een uitzondering niet te na gesproken. Wat dat betreft wordt de oefeninterland tegen Saoedi-Arabië een afspiegeling van de groepswedstrijden op het WK – zélfs tegen Engeland, zeker weten.

Rol van De Bruyne

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN