Waarom België ‘maar’ tegen Saoedi-Arabië oefent: "Grote WK-matchen niet te simuleren" Bart Fieremans

22 maart 2018

06u00 0 Rode Duivels Het valt op: haast alle WK-topfavorieten meten zich in deze oefenperiode tegen andere titelpretendenten, behalve België dat ‘maar’ tegen Saoedi-Arabië speelt. Hebben de Rode Duivels niet net nood aan een grote waardemeter? De voetbalbond verdedigt zich.

"Als we op het WK ver willen ­geraken, dan moeten we in de aanloop tegen toplanden uit elk continent spelen." Dixit Romelu Lukaku in september vorig jaar, na de winst tegen Griekenland die België zekerheid gaf over het WK in Rusland. Lukaku leek toen te verwoorden wat in de hele groep leefde. Tegen subtop- of ‘kleinere’ voetballanden had België met zijn talent onderhand genoeg bewezen wat het kan, maar om ook de absolute landen op een hoofdtoernooi – genre ­Argentinië of Duitsland op het WK – te kloppen, mogen de Rode Duivels best nog aan ervaring en leepheid winnen. En die kunnen ze alleen opdoen in onderlinge krachtmetingen.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN