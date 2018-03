Waar staat 'Generation X'? Kan ooit zo beloftevolle jonge generatie straks overnemen bij Rode Duivels? Mike De Beck

13 maart 2018

16u23

Bron: Gracenote 0 Rode Duivels Waar is de jongere generatie Rode Duivels? Voorlopig kunnen we nog wel een tijdje teren op de klasse van Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku, maar de jongere garde blijft ter plaatse trappelen. Momenteel bouwt de nationale ploeg nog steeds op dezelfde basis als die van 2014. De carrière van Divock Origi is een tekenend voorbeeld. Na het WK in Brazilië kwam zijn loopbaan nooit echt van de grond. Hoe vaak kwamen die andere spelers van generatie X na Brazilië in actie?

Divock Origi (Wolfsburg, Duitsland): 22 jaar, 25 caps

22 juni 2014. De dag waarop de voetbalwereld kennis maakte met Divock Origi. Als jonge knaap kwam de spits nog maar net piepen op het hoogste niveau, maar na het WK zou zijn carrière in een stroomversnelling geraken. Althans, dat was het plan. Origi verkaste naar Liverpool, maar werd wel nog een seizoen uitgeleend aan zijn vorige club Lille. Op Anfield Road botste Origi echter op stevige concurrentie (onder meer Christian Benteke). In het huidige seizoen had Jürgen Klopp vervolgens geen plek meer voor de Rode Duivel, die dan maar naar Wolfsburg verhuisde. In Duitsland vinden ze de prijs/kwaliteitsverhouding van Origi onvoldoende en dus rijst de vraag wat de volgende bestemming wordt. Liverpool hoopt hem in de zomer te verkopen. Wolfsburg onderneemt geen poging om hem definitief over te nemen.

