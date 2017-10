Voorzitter supportersfederatie 1895 over boycot Belgium Ultras: "Actie is niet ons initiatief" DMM

12u48 0 Rode Duivels De Belgium Ultras, een kleinere supportersgroep van de Belgische nationale ploeg, gaat de vriendschappelijke wedstrijd tegen Japan komende maand in het Jan Breydelstadion boycotten. "Die oproep komt zeker niet van ons", zegt Tijs Cools, voorzitter van de algemene supportersfederatie 1895.

"Het is voor ons ondenkbaar om een wedstrijd van onze Duivels bij te wonen in het stadion van vicevoorzitter Bart Verhaeghe. Hij is medeplichtig aan de niet-toekenning van bouwvergunningen voor het nationale voetbalstadion. Zo is het waarschijnlijk zijn uiteindelijke doel om ervoor te zorgen dat de Duivels gaan spelen in Brugge, in het nieuwe stadion van de club waar hij voorzitter van is", stond er te lezen in het bericht dat de Belgium Ultras de wereld in stuurden.



"De tweede reden is dat we niet kunnen instemmen met de houding van de spelers en de federatie na de wedstrijd tegen Cyprus. De spelers hebben na die wedstrijd niet eens de moeite genomen om hun trouwe fans te groeten en dit is onaanvaardbaar." Vrijwilligers hadden voor die wedstrijd voor 14.000 vlaggen en een tifo in het stadion gezorgd.

TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Tijs Cools, voorzitter van de algemene supportersfederatie 1895, verzekert aan onze redactie dat de boycot zeker niet het werk is van hun organisatie. "We hebben het bericht van de Belgium Ultras ook op een aantal internetfora gelezen. Enkele anders supportersclubs willen daarin meegaan, maar het is niet zo dat die oproep tot een boycot van ons komt", zegt Cools.



"We willen de mening van alle supporters respecteren. En als een aantal clubs dit met een boycot willen doen, dat is dat zo. Andere supportersgroepen blijven wel achter het team staan. Het is dus zeker niet zo dat 1895 opgeroepen heeft tot deze boycot", besluit de voorzitter van de belangrijkste supportersfederatie van de Rode Duivels.