Voorlopig geen andere T3 voor Martínez: Henry niet naar Bordeaux, Simons verkiest Club boven Duivels SK

27 augustus 2018

Thierry Henry wordt niet de nieuwe trainer van Girondins de Bordeaux. Dat meldt Hervé Mathoux, presentator van het Franse voetbalprogramma Canal Football Club. Een officiële bevestiging van de club kwam er niet, maar eigenaar Nicolas de Tavernost zei gisteravond na de met 2-1 gewonnen match tegen AS Monaco dat er voor woensdag geen communicatie over de nieuwe trainer zal zijn. Dat wijst er wel op dat Henry het niet wordt, want die geeft uiterlijk vandaag aan de Belgische voetbalbond uitsluitsel. De naam van Claudio Ranieri doet intussen de ronde in Bordeaux.

Hoe het verder moet met Henry bij de KBVB, waaraan hij de voorbije twee jaar verbonden was als T3, moet de komende dagen blijken. Bondscoach Roberto Martínez dient knopen door te hakken over de samenstelling van zijn technische staf. De kans dat Henry niettemin terugkeert naar de Duivels wordt in bondskringen nog altijd klein geacht, maar niet langer onbestaande.

Inmiddels heeft Timmy Simons kennis genomen van de berichtgeving dat de bondscoach hem ziet als een ideale T3 in zijn technische staf bij de Rode Duivels. Simons zou intern bij Club Brugge te kennen gegeven dat hij evenwel verkiest om in clubverband te blijven werken aan de zijde van Ivan Leko. Martínez moet dus op zoek naar een alternatief.